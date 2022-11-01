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Лондон заявил о попытках России отвлечь внимание от Украины

В Британии назвали обвинения России по «Северным потокам» отвлечением внимания от Украины
Минобороны России ранее обвинило Лондон в причастности к взрывам на «Северных потоках» в Балтийском море. В военном ведомстве Британии это опровергли
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Обвинения России в причастности Великобритании к взрывам на «Северных потоках» является попыткой отвлечь внимание от ситуации на Украине, заявил журналистам официальный представитель британского премьера Риши Сунака, передает Reuters.

«Очевидно, что мы внимательно следим за ситуацией, но правильно не втягиваться в подобные отвлекающие факторы, которые являются частью российской стратегии», — сказал представитель Сунака.

В конце октября Минобороны России обвинило Лондон в причастности к взрывам на газопроводах. По утверждению российского ведомства, в планировании, обеспечении и реализации «террористического акта» по подрыву «Северного потока» и «Северного потока-2» принимали участие специалисты ВМС Великобритании.

Минобороны Британии отвергло эти обвинения. «Российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений эпического масштаба», — заявили в министерстве.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября. «Дочка» «Газпрома» — Nord Stream AG — заявила о беспрецедентных разрушениях на газопроводах. Повреждения были зафиксированы на обеих нитках «Северного потока» и на одной — «Северного потока-2». В России и НАТО произошедшее называли диверсией.

Президент России Владимир Путин обвинял во взрывах «англосаксов»: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал». США и Британия свою причастность к произошедшему отрицали.

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В конце октября Путин заявил, что «Газпром» допустили к обследованию места взрывов. «Две воронки по 5 м глубиной. <...> Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет (всего разошлись на) 259 м, а кусок трубы, который был вырван, — его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 м в сторону», — сообщил президент и заявил, что речь идет об очевидном теракте.

ФСБ возбудила по факту взрывов уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).

1 ноября основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком распространил в «Твиттере» информацию, что ныне уже бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс написала госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «it’s done» («сделано») спустя минуту после взрывов на «Северных потоках». В МИД России призвали власти Великобритании прокомментировать эти данные.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Великобритания Риши Сунак Северный поток Военная операция на Украине
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