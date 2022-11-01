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Кремль призвал «не оставлять просто так» действия Лондона на газопроводах

Песков призвал внимательно изучить данные о причастности Лондона к ЧП на газопроводах
Российские спецслужбы получили информацию, указывающую на причастность специалистов британских ВМС ко взрывам на «Северных потоках», — по мнению Дмитрия Пескова, эту информацию нужно анализировать. Лондон такие обвинения отвергает
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Информацию российских спецслужб о причастности Великобритании к диверсии на «Северных потоках» необходимо внимательно анализировать, «такие действия нельзя оставлять просто так», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, этот все-таки анализ будет проведен. <...> Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, будет ли Москва обращаться по этому вопросу в Совбез ООН, Песков сказал, что для этого нужно систематизировать данные. «Будет делаться то, что должно в этой ситуации», — заверил представитель Кремля.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого газопровода и одной — второго. Владимир Путин заявил, что в случившемся виноваты «англосаксы».

Минобороны России 29 октября обвинило Лондон в причастности к подрыву газопроводов. В ведомстве утверждают, что, по имеющейся информации, специалисты ВМС Великобритании принимали участие в «планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Британское Минобороны заявило о своей непричастности к атаке. «Российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем о Западе», — считают в ведомстве.

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