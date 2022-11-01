Кремль призвал «не оставлять просто так» действия Лондона на газопроводах
Информацию российских спецслужб о причастности Великобритании к диверсии на «Северных потоках» необходимо внимательно анализировать, «такие действия нельзя оставлять просто так», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«И мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, этот все-таки анализ будет проведен. <...> Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами», — подчеркнул он.
В ответ на вопрос о том, будет ли Москва обращаться по этому вопросу в Совбез ООН, Песков сказал, что для этого нужно систематизировать данные. «Будет делаться то, что должно в этой ситуации», — заверил представитель Кремля.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого газопровода и одной — второго. Владимир Путин заявил, что в случившемся виноваты «англосаксы».
Минобороны России 29 октября обвинило Лондон в причастности к подрыву газопроводов. В ведомстве утверждают, что, по имеющейся информации, специалисты ВМС Великобритании принимали участие в «планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Британское Минобороны заявило о своей непричастности к атаке. «Российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем о Западе», — считают в ведомстве.