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Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки

Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Россия намерена соблюдать все двусторонние соглашения с партнерами после приостановки своего участия в зерновой сделке, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

«Все, о чем мы договаривались с нашими партнерами, и, конечно, с таким важным партнером, как Египет, с которым у нас очень большие объемы сотрудничества по разным направлениям, мы будем выполнять», — ответил Богданов на вопрос о влиянии решения приостановить зерновую сделку на поставки российской пшеницы в Египет.

В МИД заверили, что Москва найдет оптимальные решения для продолжения сотрудничества в сфере экспорта зерна. Дипломат подчеркнул, что Россия готова поддерживать своих партнеров в Северной и Центральной Африке.

Зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля в Стамбуле. Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией. Согласно договренностям безопасный вывоз зерна с Украины шел через подконтрольные ей порты Одессы, Черноморска и Южного. Наблюдать за погрузкой в портах Украины должны были представители самой республики, а также Турции и ООН. Они контролировали, чтобы на судах не возили боеприпасы и оружие.

Президент России Владимир Путин не раз критиковал исполнение сделки, указывая, что большая часть судов была направлена в ЕС, а не в беднейшие страны, как договаривались. Москва сообщила, что продление сделки будет зависеть от ее практических результатов. 29 октября Россия приостановила участие в сделке. ЕС и США призвали к ней вернуться.

Минобороны сообщило, что решение было принято из-за проведенного «киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта» против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». Речь идет об атаке дронов на военные объекты в Севастополе. Повреждения получили тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.

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На фоне этих событий министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия вместе с Турцией готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца. Глава Минсельхоза не стал называть, в какие именно страны будет направлено зерно. 

Теги
Зерновая сделка зерно соглашения МИД
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