Минцифры выступило против «драконовских мер» для уехавших айтишников

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Министерство цифрового развития выступает против применения ограничений и «драконовских мер» в отношении покинувших Россию ИТ-специалистов, заявил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum 2022. По его словам, нужно создать условия, чтобы уехавшие из России специалисты вернулись.

«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов 27 октября заявил, что россияне, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, могут попадать под действие нового закона об иноагентах, который вступает в силу с декабря.

Позже он уточнил свои слова и пояснил, что для внесения в список иноагентов должно быть установлено сочетание двух ключевых моментов: «получение материальной либо иной поддержки от иностранных лиц (структур) и ведение определенных видов деятельности (например, занятие политикой применительно к России)». В законе говорится, что иноагентом могут признать не только лицо, занимающееся политической деятельностью и получающее финансирование из-за рубежа, но и тех, кто находится под «иностранным влиянием».

«Только при сочетании этих факторов Минюст может включить соответствующее лицо в список иноагентов. При этом сохраняется право обжаловать данное решение и право на исключение из списка (в случае исключения любого из ключевых оснований). <...> От этого тезиса кто-то решил оставить лишь то, что выехавший из РФ может стать иноагентом», — указал он. Климов добавил, что речь идет о «небольшом числе лиц» и не касается 99,9% россиян.

Замглавы думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко 27 сентября заявил о необходимости ввести уголовную ответственность для россиян, которые «убежали от мобилизации» в другую страну и при пересечении границы подписали документы, осуждающие политику России.



Материал дополняется