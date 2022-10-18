Минцифры назвало долю отказов в отсрочке для ИТ-специалистов

Минцифры: отказы в отсрочке от мобилизации получили 0,5% подавших заявление о ней

Отказы связаны с несоответствием специальности подавшего заявление об отсрочке с опубликованным Минцифры списком подлежащих брони или с тем, что специалист не выполняет критически важные функции

Не соответствующие критериям для отсрочки от мобилизации получили на Госуслугах уведомление об отказе предоставить ее, доля таких заявлений составляет не более 0,5%, сообщило Минцифры в телеграм-канале.

«Причины, по которым было отказано в отсрочке: специальность в дипломе не из перечня, утвержденного Минцифры, должность не связана с критически важными для деятельности компании функциями», — заявили в ведомстве.

Минцифры объявило о возможности получить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов сфер ИТ, связи и медиа 23 сентября, спустя два дня после ее объявления. В ведомстве заявили, что это должно обеспечить устойчивое функционирование объектов критической инфраструктуры, гарантировать стабильную работу цифровых сервисов и стимулировать появление новых российских разработок.

Отсрочку Минцифры гарантировало не всем ИТ-специалистам, а лишь тем, кто работает в аккредитованных в этой сфере компаниях, а также занимается разработкой и эксплуатацией масштабных ИТ-решений или задействован в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Для получения отсрочки соискатель должен был подать заявление на госуслугах, загрузить необходимые документы, включая аккредитацию его работодателя в сфере ИТ. Позднее ведомство опубликовало список специальностей, подходящих для получения отсрочки.

Однако в СМИ и соцсетях все равно сообщалось о случаях призыва сотрудников ИТ-компаний, которым была положена отсрочка. Например, 14 октября гендиректора и пять сотрудников компании «РДЛ-Телеком» отправили в военкомат Лефортово, у всех них были отсрочки с портала Госуслуг. В компании заявили, что работники районной управы, принимавшие документы, сказали, что «им без разницы на все документы и госуслуги». Минцифры на это заявило, что людей из "РДЛ-Телкома" пока не призвали и «в ближайшее время им будет оформлена положенная отсрочка».