В Думе предложили наказывать за подпись осуждающих политику России бумаг

В России для уехавших могут ввести уголовную ответственность за подпись при пересечении границы документов, осуждающих политику страны. С таким предложением выступили в думской фракции «ЕР»

Обстановка у КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Нужно ввести уголовную ответственность для россиян, которые «убежали от мобилизации» в другую страну и при пересечении границы подписали документы, осуждающие политику России, написал в телеграм-канале замглавы думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

К своему посту он прикрепил фото бумаги, озаглавленной как «Заявка о признании России как оккупационного режима территории Грузии (Закон об оккупированных территориях)». В документе пять пунктов. Подписавший в том числе признает, что Россия — «страна-агрессор», Абхазия и Южная Осетия находятся под ее «оккупацией», а также осуждает «все военные действия России против независимых государств».

«Сообщается, что при пересечении российско-грузинской границы малодушным гражданам России, бегущих от мобилизации, спецслужбы Грузии предлагают подписывать такого рода бумаги. Я бы предложил подумать и на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за подписание подобных бумажек», — заявил Ревенко.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Грузия после этого разорвала дипломатические отношения с Россией. Тбилиси считает эти регионы оккупированными.

С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. К 26 сентября на российско-грузинской границе в Северной Осетии скопилось почти 5 тыс. автомобилей, в том числе 1,3 тыс. грузового транспорта.

На фоне оттока людей через грузинскую границу МВД России открыло у погранпункта военкомат. Сначала власти сообщали, что повестки там будут вручать только жителям Северной Осетии, однако позже на граничащем с Грузией КПП появились списки всех, кто подлежит призыву по мобилизации. Помимо этого власти Северной Осетии ограничат въезд жителям других российских регионов.