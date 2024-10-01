Тефлоновый Марк, Заклинатель Трампа. Чем известен новый генсек НАТО

Йенс Столтенберг после десяти лет на посту генерального секретаря НАТО передает эстафету Марку Рютте. За что тот получил прозвища Мистер Нет и Тефлоновый Марк и с какими вызовами ему предстоит столкнуться — в материале РБК

Марк Рютте (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Почему в НАТО остановились на кандидатуре Рютте

В конце июня послы стран НАТО утвердили 57-летнего Марка Рютте, в прошлом премьера Нидерландов, новым генеральным секретарем НАТО. Официальная церемония его вступления в должность запланирована на 1 октября, когда истекает срок полномочий его предшественника Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост с 2014 года.

Назначение Рютте считалось почти решенным вопросом еще весной: свою поддержку ему выражали 28 из 32 стран альянса, включая ключевых участников блока — США, Германию, Францию и Великобританию, что, как отмечают эксперты Foreign Policy, имеет обычно решающее значение. Однако кандидатура Рютте поначалу не снискала одобрения у восточных европейцев. Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая также претендовала на этот пост, публично возмущалась тем, что уже четвертый генсек в истории альянса представляет Нидерланды. «Возникает вопрос: что, в НАТО есть страны первого и второго сорта? Мы равны или не равны?» — заявила она в феврале. Правда, уже в апреле Каллас поддержала назначение Рютте, а сама затем получила пост главы европейской дипломатии.

В числе несогласных с кандидатурой Рютте была Румыния, президент которой, Клаус Йоханнис, неожиданно вступил в гонку за пост генсека НАТО в марте, отметив, что альянс нуждается в свежем взгляде на свою миссию. Однако 20 июня он снял свою кандидатуру.

Сомневалась в кандидатуре голландского политика и Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что у Анкары есть свои ожидания от нового генсека НАТО — в том числе по части отношения к интересам стран — членов блока, не входящих в ЕС. Однако после апрельской личной встречи с Рютте сомнения президента Турции развеялись.

Почти до последнего помешать приходу Рютте пытались Венгрия и Словакия, однако и их удалось переубедить. Будапешт в обмен на поддержку этой кандидатуры получил право не участвовать в миссии НАТО на Украине, а Братислава — обещание помощи от Нидерландов в усилении словацкой ПВО.

Чем известен Марк Рютте

Марк Рютте родился в 1967 году в семье Исаака и Эрмины (Мики) Рютте. Это был второй брак его отца, который занимался торговлей и в годы Второй мировой войны с семьей жил и работал в Нидерландской Ост-Индии (современная Индонезия). Когда в 1942 году японские войска оккупировали архипелаг, подавив сопротивление американо-британо-голландско-австралийских сил, Исаак, который был мобилизован, оказался вместе с семьей в лагере для военнопленных в Батавии (ныне Джакарта), где его супруга умерла от истощения. После войны Исаак женился на ее сестре. В конце 1950-х власти Индонезии, ставшей самостоятельным государством, стали национализировать нидерландские компании, и Рютте вернулись в Голландию, в Гаагу, где и появился на свет Марк, младший ребенок в семье (всего у него было шесть братьев и сестер; старший, Вим, умер в 1980-х годах от СПИДа).

В детстве Марк мечтал стать пианистом, но в итоге решил изучать историю в Лейденском университете и в 1992 году получил степень магистра. Уже в студенческие годы Рютте начал политическую деятельность, совмещая учебу с работой в молодежной организации праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD). После учебы Рютте пошел в бизнес (работал менеджером в торговой корпорации Unilever и ее дочерних компаниях), сохраняя при этом членство в национальном совете VVD.

В 2002-м Рютте стал государственным секретарем по вопросам труда и социальной защиты в кабинете христианского демократа Яна Петера Балкененде. В 2003 году он был избран в палату представителей (нижняя палата парламента) от VVD, а в 2004-м занял должность государственного секретаря по образованию, культуре и науке. В 2006-м Рютте сложил полномочия, чтобы вернуться в палату представителей. После поражения VVD на муниципальных выборах того же года лидер партии Йозиас ван Аартсен ушел в отставку, и Рютте сменил его, а позже также возглавил фракцию VVD в парламенте.

По итогам выборов 2010 года партия Рютте получила 31 место в парламенте, впервые став там крупнейшей политической силой (всего в палате представителей 150 мест). VVD договорилась о формировании правящей коалиции с партией «Христианско-демократический призыв», одновременно опираясь на соглашение о внешней поддержке с ультраправой Партией за свободу (PVV), возглавляемой Гертом Вилдерсом. В октябре 2010-го королева Беатрикс назначила Рютте премьер-министром, и в итоге он возглавлял кабинет почти 14 лет — дольше, чем любой другой лидер в ЕС, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Во время своего первого срока Рютте обещал избирателям значительное сокращение государственных расходов и уменьшение пособий для иммигрантов, чтобы преодолеть последствия экономического кризиса. Из-за «бережливого» подхода Рютте журналисты сравнивали его стратегию с экономической политикой экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер. Однако в 2012 году дефицит бюджета Нидерландов превысил установленный ЕС порог в 3% ВВП, и правительство было вынуждено сократить бюджет, что обернулось потерей поддержки ультраправой PVV, в которой считали, что такая мера замедлит экономический рост страны (после этого Рютте отошел от сотрудничества с правыми, исключив на последующих выборах сделки с партией Вилдерса). Кабинет Рютте подал в отставку. По результатам досрочных выборов, прошедших в том же году, VVD получила 41 место и осталась крупнейшей в парламенте. Она договорилась о создании коалиционного правительства с социал-демократической Партией труда. Второй кабинет Рютте проработал полный четырехлетний срок без политических кризисов — прежде такое удалось в 1994–1998 годах правительству Вима Кока.

Стиль правления Рютте часто описывался журналистами и его коллегами как «прагматичный». В своей речи 2013 года он намеренно представил себя как политика без идеологических убеждений, отметив, что такое «видение подобно слону, который загораживает обзор». Как отмечает Newstatesman, Рютте, будучи премьером страны со сложной многопартийной системой, удавалось договариваться с различными политическими силами ради поддержки в палате представителей и сенате.

В то же время в ЕС Рютте уже снискал славу бескомпромиссного переговорщика. The Conversation напоминает, что во время кризиса еврозоны голландский премьер решительно выступил за меры жесткой экономии и экономические реформы в Южной Европе. Позже Рютте сыграл важную роль в формировании миграционной политики ЕС — в том числе в сделке с Турцией 2016 года, направленной на ограничение нелегальной миграции из этой страны в Европу (в 2023 году он стал соинициатором аналогичного соглашения между ЕС и Тунисом). Во время переговоров по восстановлению экономики блока после пандемии Рютте получил прозвище Мистер Нет у южных и восточных европейцев, поскольку выступал против дополнительного финансирования этих стран, указывая на куда больший торговый профицит Нидерландов по сравнению с ними.

На парламентских выборах 2017 года партия Рютте снова заняла первое место, получив 33 мандата в парламенте. Второй пришла партия Вилдерса, который выступал за выход Нидерландов из ЕС. Однако в правящую коалицию она не вошла — ее сформировали четыре партии: VVD, леволиберальная партия «Демократы-66», а также «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз». Рютте возглавил кабинет в третий раз.

Одной из первых инициатив нового правительства стала отмена налога на дивиденды, о которой не упоминалось в предвыборной программе партии Рютте. Reuters писал, что эта инициатива была направлена на то, чтобы удержать в Нидерландах крупные корпорации, такие как Shell и Unilever. Оппозиция обвинила премьера в сокрытии правды о ведущихся переговорах об отмене налогов. Рютте пришлось объясняться перед парламентом, однако это не привело к серьезным последствиям для него.

Как отмечает Politico, секрет политического долголетия Рютте в значительной степени объясняется сложностью голландской политической системы; при этом, отмечает издание, эпоха Рютте была связана с рядом скандалов. В частности, в январе 2021 года его правительство ушло в отставку из-за сбоев в системе выдачи детских пособий: налоговая инспекция ошибочно обвинила тысячи голландских семей в мошенничестве и наложила на них большие штрафы. Однако на внеочередных выборах VVP получила 34 мандата в парламенте, что позволило ему снова сформировать кабинет. После этого голландского премьера стали называть Тефлоновым Марком, к которому «ничего не прилипает».

Однако четвертый срок на посту премьера стал для Рютте последним. Внутри правящей коалиции, в которую вошли те же четыре партии, что и прежде, возникли разногласия по поводу политики предоставления убежища мигрантам. Партия Рютте и «Христианско-демократический призыв» поддерживали ограничения на въезд мигрантов, а их партнеры выступали против. Разногласия преодолеть не удалось, и в июле 2023-го Рютте объявил об уходе правительства в отставку, но продолжил исполнять обязанности премьера до утверждения нового кабинета.

В августе 2023 года Рютте покинул и пост главы VVD, на его место пришла Дилан Йешилгёз-Зегериус. На ноябрьских парламентских выборах победила партия Вилдерса, который активно выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Правым удалось сформировать коалицию только к июлю. В нее также вошли VVD, Фермерско-гражданское движение (BBB) и правоцентристский «Новый социальный контракт» (NSC). Вилдерсу пришлось отказаться от амбиций возглавить правительство, а его партия обязалась поддерживать Киев. Новым премьером стал бывший глава службы общей разведки и безопасности Дик Схоф.

Какие задачи стоят перед новым генсеком НАТО

The Conversation отмечает, что Рютте занимает новый пост в момент, когда перед НАТО стоит целый ряд проблем; военные действия на Украине и растущие амбиции Китая — наиболее актуальные из них. Издание отмечает, что на плечи экс-премьера Нидерландов также свалится рост националистических и популистских движений в государствах — членах НАТО, которые бросают вызов внутреннему единству блока.

Euroactiv добавляет, что перед Рютте стоит задача «лавировать в бушующих водах», поскольку члены альянса по обе стороны Атлантики стремятся навязать свои приоритеты новому главе блока, что прослеживалось еще во время переговоров по кандидатуре. Дипломатические источники издания сообщают, что Рютте планирует расширить в НАТО представленность восточноевропейских стран, предложив некоторым политикам из этих государств должности помощников.

Однако самым сложным вызовом для Рютте, по оценкам Euractiv, будет сохранение положения США в НАТО в момент, когда Россия «стремится расколоть этот клуб», а Соединенные Штаты переживают внутриполитический кризис из-за грядущих президентских выборов. Неоднократные угрозы кандидата от республиканцев Дональда Трампа отказаться от защиты трансатлантических союзников из-за их низких расходов на оборону уже встревожили Европу. (По иронии судьбы именно при Рютте Нидерланды традиционно сокращали оборонный бюджет. Только в этом году траты страны на оборону впервые достигли показателя 2,05% от ВВП.)

Сторонники кандидатуры Рютте считают, что он справится с таким вызовом, как возможное возвращение Трампа в Белый дом. На саммите НАТО 2018 года 45-й президент США заявил, что Вашингтон «пойдет своим путем», если другие страны альянса не начнут тратить больше на свою защиту. По словам представителей альянса, именно Рютте спас ситуацию, заверив американского лидера, что расходы выросли, хотя факты говорили об обратном. За это нидерландский политик получил прозвище Заклинатель Трампа.

Уже в этом году Трамп сказал, что Вашингтон не станет защищать партнеров по НАТО в случае столкновения с Россией, что спровоцировало обсуждение вопроса о необходимости создать альтернативную альянсу структуру. Рютте заявил, что Европе следует перестать жаловаться на возможность возвращения Трампа, а вместо этого сосредоточиться на помощи Украине.

Politico утверждает, что многих представителей альянса устроила кандидатура Рютте именно из-за его позиции относительно России: он не слишком мягок, и в то же время его нельзя назвать ястребом. В феврале немецкое издание Welt сообщало, что Олаф Шольц не допустил выдвижения на пост генсека НАТО Урсулы фон дер Ляйен, поскольку она лишком критично настроена по отношению к Москве.

После начала российской военной операции на Украине Нидерланды зарекомендовали себя в качестве стойкого союзника Украины. На Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сказал про Рютте: «Я знаю его, он спасет единство НАТО». Однако Рютте, отвечая на вопрос журналистов о сроках вступления Украины в альянс, отметил, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне «важно не наобещать Киеву слишком многого».

На одной из пресс-конференций в июне Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе альянсу придется найти способ выстроить отношения с Россией. «Сейчас Россия, конечно, является нашим главным противником, и мы должны бороться с ней <...> Но в долгосрочной перспективе мы также должны понимать, что Россия никуда не денется. Когда война закончится... мы должны будем найти способ ведения отношений с Россией», — отметил он, добавив, что в настоящий момент очень сложно предсказать, «что из этого получится».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение Рютте вряд ли способно что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов атлантического альянса, которые «работают с целью стратегического подавления Российской Федерации».

В НАТО, в свою очередь, ожидают, что Рютте сохранит курс Столтенберга — сплотит страны альянса вокруг поддержки Киева, подтолкнет к увеличению трат на оборону и будет поддерживать участие США в европейской безопасности, отмечает Reuters со ссылкой на источники в альянсе.