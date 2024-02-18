Нидерландский премьер предложил «не ныть» по поводу Трампа

Европе не стоит переживать из-за Трампа, надо заниматься вооружением Украины, призвал фаворит на пост генсека НАТО. Источники Bloomberg прежде говорили, что в альянсе уверены: он сможет справиться с вернувшимся в Белый дом Трампом

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Европе следует перестать жаловаться на возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США, а вместо этого сосредоточиться на помощи Украине, заявил нидерландский премьер Марк Рютте, передает Reuters.

«Мы должны прекратить ныть, стонать и ворчать из-за Трампа. Решать американцам. Я не американец, я не могу голосовать в США. Мы должны работать с теми, кто на танцполе <...> Я постоянно слышу [жалобы] в течение последних пары дней. Давайте прекратим это делать», — сказал Рютте.

Премьер призвал тратить больше на оборону и наращивать выпуск боеприпасов не только из-за угрозы победы Трампа на президентских выборах, указав: поддержка Украины отвечает интересам Европы. Он рассказал, что после бесед с американскими политиками на Мюнхенской конференции по безопасности придерживается осторожного оптимизма насчет принятия конгрессом США проекта о военной помощи зарубежным партнерам.

Рютте называют одним из претендентов на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга, чей срок полномочий продлевали в связи с началом Россией военной операции на Украине, он завершается в октябре. Многие страны альянса поддерживают его кандидатуру, поскольку считают его способным управлять Трампом, выяснил Bloomberg. Агентство отметило схожие позиции двух политиков, в частности, они оба выступают за увеличение расходов на оборону. «Главная мысль Трампа заключалась в том, что мы тратили недостаточно. Он был прав», — сказал Рютте в январском интервью.

Еврокомиссия готовится к разному развитию событий после президентских выборов США, особое внимание уделяется варианту, при котором побеждает Трамп, сообщали источники Bloomberg в феврале. Собеседник агентства указал на все более агрессивный стиль политика. По сведениям Bloomberg, Трамп обдумывает введение новых рестрикций в отношении торговли с ЕС, если вернется в Белый дом.

В европейских странах до сих пор нет понимания, как выстраивать отношения с США при президенте Трампе, кроме как снова льстить и заниматься «деловыми подношениями», рассказали New York Times европейские дипломаты на условиях анонимности. Газета узнала, что небольшие страны континента, наиболее близкие к России, попытаются завоевать его расположение, увеличив закупки американского вооружения — по примеру Польши во время его предыдущего президентского срока; тогда же она сделала «грандиозный акт лести», предложив назвать военную базу именем Трампа.

Российские власти призывают перестать снабжать Украину оружием и заявляют, что этот процесс не помешает достижению целей Москвы.



