Новым генсеком НАТО станет Марк Рютте

Марк Рютте (Фото: Brook Mitchell / Getty Images)

Послы стран НАТО утвердили Марка Рютте новым генсеком альянса.

Марку Рютте 57 лет, он возглавлял правительство Нидерландов четыре срока подряд с октября 2010 года.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг уходит в отставку осенью. Генеральным секретарем НАТО он стал в 2014 году.

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