 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО не увидел необходимости изменений из-за доктрины России

Столтенберг: НАТО не нужны изменения из-за ядерной доктрины России
Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг назвал ядерную риторику России «безрассудной» и подчеркнул, что она не должна удерживать блок от военной помощи Украине. Кремль связал изменение доктрины с участием ядерных держав в конфликте
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поправки в российскую ядерную доктрину «не требуют каких-либо изменений» со стороны альянса. Об этом он сказал в интервью Reuters.

Столтенберг подчеркнул, что «безрассудная ядерная риторика» России не должна удерживать страны НАТО от предоставления большей военной помощи Украине. «Каждый раз мы усиливали поддержку новыми видами вооружений: боевыми танками, дальнобойным оружием или F-16 — русские пытались нам помешать», — отметил генсек.

Самым большим риском для блока он назвал победу России. «В войне не бывает безрисковых вариантов», — заключил Столтенберг.

Новым генеральным секретарем НАТО с 1 октября станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Это звучит пугающе». Зарубежные СМИ об изменении ядерной доктрины России
Политика
Фото:РИА Новости

25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину. В частности, агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет расцениваться как их совместное нападение на нее. Условием для применения ядерного оружия он назвал получение «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Речь, по его словам, идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

В Кремле назвали изменение доктрины «сигналом, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

29 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поправки в документ подготовлены, «сейчас это будет оформляться». Он связал их с тем, что «ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины», а также с продвижением к российским границам военной инфраструктуры НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел планы Москвы поменять ядерную доктрину «безответственными». Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит необходимости это обсуждать, так как «завтра появится что-то другое». Берлин, по его словам, «идет своим путем» и делает то, что считает правильным.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Йенс Столтенберг НАТО ядерная доктрина Владимир Путин Россия
Йенс Столтенберг фото

Йенс Столтенберг

генсек НАТО
16 марта 1959 года
Материалы по теме
Столтенберг назвал «запугивание» целью изменения ядерной доктрины России
Политика
МИД счел «развернутой» первую реакцию Запада на планы по ядерной доктрине
Политика
Лавров оценил понимание Западом сигнала о ядерной доктрине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 17:44
ЦБ впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара выше ₽93Инвестиции, 17:51
Рублев проиграл 96-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в ПекинеСпорт, 17:43
Путин назначил начальника управления по госполитике в гуманитарной сфереПолитика, 17:35
Литва передаст Украине найденные в посылках из России маскировочные сетиОбщество, 17:29
Курс токена Hamster Kombat упал на 40% с момента выхода на криптобиржиКрипто, 17:29
С 1 по 2 октября пройдет форум «MRF. Осень 2024»Пресс-релиз, 17:29
Пенсионерам запланировали индексацию выплат с 1 январяЭкономика, 17:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:26
Власти определили источники роста доходов в бюджетеЭкономика, 17:23
Карма и реинкарнация: зачем предпринимателю в Индии изучать философиюОтрасли, 17:22
Суперкомпьютер снизил шансы «Зенита» на чемпионствоСпорт, 17:22
В Госдуме поддержали изменение правил регистрации сделок с недвижимостьюНедвижимость, 17:20
Структура Лисина купила крупнейшего производителя детского питанияБизнес, 17:19
Как россиянам компенсируют разрушенное при обстрелах жильеНедвижимость, 17:17