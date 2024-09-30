Генсек НАТО не увидел необходимости изменений из-за доктрины России

Столтенберг назвал ядерную риторику России «безрассудной» и подчеркнул, что она не должна удерживать блок от военной помощи Украине. Кремль связал изменение доктрины с участием ядерных держав в конфликте

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поправки в российскую ядерную доктрину «не требуют каких-либо изменений» со стороны альянса. Об этом он сказал в интервью Reuters.

Столтенберг подчеркнул, что «безрассудная ядерная риторика» России не должна удерживать страны НАТО от предоставления большей военной помощи Украине. «Каждый раз мы усиливали поддержку новыми видами вооружений: боевыми танками, дальнобойным оружием или F-16 — русские пытались нам помешать», — отметил генсек.

Самым большим риском для блока он назвал победу России. «В войне не бывает безрисковых вариантов», — заключил Столтенберг.

Новым генеральным секретарем НАТО с 1 октября станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину. В частности, агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет расцениваться как их совместное нападение на нее. Условием для применения ядерного оружия он назвал получение «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Речь, по его словам, идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

В Кремле назвали изменение доктрины «сигналом, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

29 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поправки в документ подготовлены, «сейчас это будет оформляться». Он связал их с тем, что «ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины», а также с продвижением к российским границам военной инфраструктуры НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел планы Москвы поменять ядерную доктрину «безответственными». Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит необходимости это обсуждать, так как «завтра появится что-то другое». Берлин, по его словам, «идет своим путем» и делает то, что считает правильным.