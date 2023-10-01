Папа римский призвал Ереван и Баку к диалогу по Карабаху и прочному миру

Папа римский призвал Ереван и Баку к диалогу и прочному миру

Понтифик признался, что следит за событиями в Нагорном Карабахе. Он призвал Азербайджан и Армению начать мирный диалог

Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Азербайджан и Армения должны пойти на диалог, чтобы достичь мирного соглашения и преодолеть гуманитарный кризис, заявил папа римский Франциск, передает Vatican News.

«Я вновь призываю к диалогу между Азербайджаном и Арменией, надеясь, что переговоры между сторонами при поддержке международного сообщества будут способствовать достижению прочного соглашения, которое положит конец гуманитарному кризису», — сказал он.

Он отметил, что следит за развитием «драматической ситуации» в регионе и молится за жертв взрыва на заправке в Степанакерте 25 сентября. Тогда погибли не менее 70 человек, сотни пострадали, раненых доставили на лечение в Армению.

В Нагорном Карабахе 19–20 сентября прошла «антитеррористическая операция» Азербайджана. Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня по предложению российских миротворцев, которые находились в непризнанной республике с момента окончания прошлого военного конфликта 2020 года. Соглашение также включало пункты о разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

Во время операции с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 пострадали; с азербайджанской погибли около 200 военных, свыше 500 были ранены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что его страна не участвовала в формировании соглашения, а также отрицал, что в Карабахе присутствовали армянские военные. После событий в НКР в Армении вспыхнули протесты против Пашиняна.

Армяне начали покидать Нагорный Карабах, в Армению к 1 октября прибыли более 100 тыс. человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев допускал, что к концу года в Нагорный Карабах вернутся 5,5 тыс. из числа тех, кто в прошлом уехал в Азербайджан.

Республика Нагорный Карабах перестанет существовать с 1 января будущего года, соответствующий указ подписал ее глава Самвел Шахраманян.