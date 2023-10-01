Киев исключил «торговлю территориями» в обмен на членство в НАТО

Киев заявил, что не получал от Запада и НАТО предложений об отказе от территорий

В МИД Украины отметили, что не получали от Запада и НАТО предложений обменять свои территории на что-либо и не пойдут на такой шаг. Москва против членства Киева в блоке и настаивает на признании им «новых территориальных реалий»

Киев, Украина (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Украина не получала ни от западных союзников, ни от НАТО предложений обменять свое членство на территориальные уступки, заявил замминистра иностранных дел страны Евгений Перебейнис.

«Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — подчеркнул он (цитата по Obozrevatel.ua).

15 августа руководитель офиса генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен назвал одним из возможных решений получение Киевом членства в блоке в обмен на отказ от части территорий. Он также отметил, что это могло бы привести к окончанию конфликта с Москвой.

Представитель альянса в тот же день заявил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и только Киев будет решать, когда и на каких условиях достигать мира.

Представитель украинского МИДа Олег Николенко тогда также заявил, что «альянс, как и Украина, не торгует территориями», а подобные разговоры «играют на руку России».

Украина подала заявку в НАТО год назад. Российский президент Владимир Путин отметил, что намерение Киева присоединиться к блоку стало одной из причин спецоперации. Он пояснил, что возможное членство Украины в НАТО создаст угрозы для России и при этом не повысит безопасность Киева, а также сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене».

МИД России назвал нейтральный в военном плане статус Украины как одно из условий для завершения конфликта наряду с признанием «новых территориальных реалий» — присоединением к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Крыма.