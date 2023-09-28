Генсек НАТО счел неприемлемым мир на Украине на «любых условиях»

Генсек НАТО: капитуляция Украины приведет не к миру, а к оккупации

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Мир на Украине «любой ценой» неприемлем, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно», — сказал он. По словам генсека НАТО, Россия может «сложить оружие» и «прекратить военные действия» уже сегодня, тогда как у Украины «нет такого выбора».

Он также поддержал «формулу мира» Зеленского и подчеркнул, что будущее Украины — в НАТО. Альянс работает вместе с Киевом, чтобы «подготовить страну к этому будущему», заключил Столтенберг.

В ноябре прошлого года генсек НАТО заявил, что единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений.

Столтенберг отмечал, что военная поддержка Украины необходима ради «приемлемых» для нее условий на переговорах с Россией. Он отметил, что большинство военных конфликтов заканчивались переговорами и этот, «вероятно, тоже завершится за столом переговоров».

В Совфеде России ответили, что Столтенбергу и другим западным политикам пора понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие взаимно исключены.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины и прочие «аморальные компромиссы» не приведут к миру.

Украинский лидер представил «формулу мира» на саммите G20 в ноябре 2022 года. В нее входят десять условий, среди которых — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск к границам 1991 года (в состав Украины на тот момент входили Крым, Донбасс) и фиксация окончания конфликта.

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом, призывая его принять «сложившиеся на земле реалии», а именно вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.