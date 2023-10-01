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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан заявил о розыске экс-президента Нагорного Карабаха Арутюняна

Азербайджан заявил о розыске экс-президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна
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Конфликт Армении и Азербайджана
Араик Арутюнян
Араик Арутюнян (Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС)

Бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян и бывший министр обороны НКР Джалал Арутюнян находятся в международном розыске, сообщил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, передает Trend.

«Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян находились в международном розыске в связи с обстрелами мирного населения Гянджи ракетными ударами и убийствами мирных жителей во время второй карабахской войны», — сказал он. Гянджа — азербайджанский город севернее Карабаха.

Араик Арутюнян был главой НКР с 2020 года и по конец августа 2023 года. На этом посту его сменил Самвел Шахраманян — его избрали за десять дней до начала «антитеррористической операции» Азербайджана 19 сентября. Она продлилась менее двух дней. По ее итогам было заключено соглашение о прекращении огня и демилитаризации региона армянской стороной.

28 сентября Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. В документе населению Карабаха посоветовали «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном», чтобы принять решение, остаться ли в Нагорном Карабахе. Власти Армении 30 сентября сообщили о прибытии более чем 100 тыс. беженцев из Карабаха (его население, по разным данным, — 120–150 тыс. человек).

Джалал Арутюнян был министром обороны Карабаха с февраля и по октябрь 2020-го, когда он получил ранение в ходе второй карабахской войны. В сентябре прошлого года в Армении его обвинили в халатности по отношению к своим служебным обязанностям в ходе конфликта 2020 года. В Следственном комитете республики сообщали, что его действия привели к большим потерям в живой силе и бронетехнике, потере боеспособности резервных подразделений и переходе контроля над огневыми позициям Азербайджану. Однако в июне этого года расследование приостановили.

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Нагорный Карабах Азербайджан
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