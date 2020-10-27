Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны после ранения
Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны и командующего армией обороны НКР Джалала Арутюняна. Об этом он сообщил в своем Facebook.
По словам главы НКР, причина — ранение военачальника, которое он получил на одном из боевых постов. Когда именно это произошло, Арутюнян не уточнил.
«Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что в очень скоро он вернется к службе», — написал Арутюнян.
Новым главой Минобороны назначен генерал-майор Микаел Арзуманян, ему присвоили звание генерал-лейтенанта.