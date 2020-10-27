Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны после ранения

По словам пресс-секретаря президента непризнанной НКР, азербайджанская сторона распространяет ложные сведения о гибели Джалала Арутюняна. В Карабахе подчеркнули, что ранение военачальника несерьезное и он скоро вернется на службу

Араик Арутюнян (Фото: ArayikHarutyunian / Facebook)

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны и командующего армией обороны НКР Джалала Арутюняна. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам главы НКР, причина — ранение военачальника, которое он получил на одном из боевых постов. Когда именно это произошло, Арутюнян не уточнил.

«Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что в очень скоро он вернется к службе», — написал Арутюнян.

Новым главой Минобороны назначен генерал-майор Микаел Арзуманян, ему присвоили звание генерал-лейтенанта.