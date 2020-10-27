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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны после ранения

По словам пресс-секретаря президента непризнанной НКР, азербайджанская сторона распространяет ложные сведения о гибели Джалала Арутюняна. В Карабахе подчеркнули, что ранение военачальника несерьезное и он скоро вернется на службу
Араик Арутюнян
Араик Арутюнян (Фото: ArayikHarutyunian / Facebook)

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны и командующего армией обороны НКР Джалала Арутюняна. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам главы НКР, причина — ранение военачальника, которое он получил на одном из боевых постов. Когда именно это произошло, Арутюнян не уточнил.

«Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что в очень скоро он вернется к службе», — написал Арутюнян.

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Фото:AP

Новым главой Минобороны назначен генерал-майор Микаел Арзуманян, ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

Как пишет в своем Telegram «Sputnik Азербайджан», накануне «из различных источников» поступала информация о гибели Джалала Арутюняна, но данные не были подтверждены. Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян назвал эти сведения ложными, добавив, что азербайджанская сторона распространяет их второй раз. «Сразу скажу, Арутюняну ничего не угрожает, рана, полученная им на одной из боевых позиций, к счастью, несерьезная, и он скоро вернется в армию», — заявил он.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

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По данным информцентра НКР, в ночь на 27 октября в зоне карабахского конфликта сохранялась стабильно напряженная обстановка, на отдельных участках продолжались «артиллерийские дуэли». В Минобороны Армении сообщили, что ряд населенных пунктов непризнанной республики подвергся обстрелу со стороны Азербайджана. Баку, в свою очередь, заявил об аналогичных действиях со стороны Еревана.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение. После этого стороны трижды заключали соглашение о перемирии, однако во всех случаях обвинили друг друга в его нарушении, ни одна из попыток не привела к реальным результатам. Первая договоренность была достигнута 10 октября в ходе переговоров глав МИДов Армении и Азербайджана в Москве. Затем государства объявили режим гуманитарного прекращения огня с 18 октября. Новое соглашение, заключенное при посредничестве США, вступило в силу утром 26 октября, но почти сразу же было нарушено.

Автор
Наталия Анисимова
Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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