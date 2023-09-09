В Нагорном Карабахе избрали нового президента

Президент Араик Арутюнян, возглавлявший непризнанную республику с 2020 года, объявил об отставке в конце августа. Баку назвал выборы в Карабахе «незаконной деятельностью»

Самвел Шахраманян (Фото: nankr.am)

Национальное собрание (парламент) Нагорного Карабаха избрало новым президентом непризнанной республики Самвела Шахраманяна. В ходе заседания за его кандидатуру проголосовали 22 депутата, против — один. Араик Арутюнян, который был главой государства с 2020 года, объявил об отставке в конце августа.

Шахраманян родился в столице Нагорного Карабаха — Степанакерте. Он работал в правоохранительных и налоговых органах, был членом правительства, с начала 2023 года занимает пост секретаря Совета безопасности страны.

В ходе своей речи Шахраманян выступил за укрепление государственности республики и борьбу с шагами, направленными против ее основ. «Нагорный Карабах должен получить статус, мы должны иметь прямую связь с Арменией через Лачинский коридор, другие дороги могут быть задействованы, однако они не должны заменять коридор», — отметил он.

МИД Азербайджана назвал выборы в Карабахе «незаконной деятельностью», которая нарушает принципы международного права.

Нагорный Карабах с преимущественно армянским населением в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, но в 1991 году объявил о своей независимости. После завершения первой карабахской войны в 1994 году регион фактически находился под контролем Армении: хотя независимость самопровозглашенной республики Ереван поддержал, но юридически не признал.

Проблема Нагорного Карабаха остается предметом конфликта между Азербайджаном и Арменией несколько десятилетий. Весной армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом при условии соблюдения прав и обеспечения безопасности проживающих там армян. Высказывания об уступках для Баку ранее вызывали критику оппозиции и приводили к уличным протестам с требованием отставки Пашиняна.

Власти Нагорного Карабаха называли красной линией признание республики частью Азербайджана. «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы», — говорил экс-президент Арутюнян.

Одной из проблем остается блокировка Лачинского коридора (единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах), ответственность за это Ереван возложил на Баку. О необходимости скорейшей разблокировки коридора заявлял МИД России. Дорога находится в зоне ответственности российских миротворцев, и Пашинян говорил, что Россия «не может либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором». Ранее он уже обвинял миротворцев в невыполнении обязательств. Глава МИД России Сергей Лавров называл необоснованными такие упреки в адрес Москвы.