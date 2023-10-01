 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму оказались повреждены склады из-за обломков сбитой ракеты

Глава Крыма Сергей Аксенов: Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета
Сюжет
Военная операция на Украине
Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Система ПВО сбила ракету над Джанкоем, сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет», – уточнил он.

По его словам, на месте происшествия находится глава города Игорь Ивин.

Власти Крыма регулярно сообщают о работе ПВО, а также о сбитых ракетах и дронах. 22 сентября Минобороны России заявило об ударе ВСУ по штабу флота в Севастополе. Здание оказалось повреждено, без вести пропал один военный, отмечали в ведомстве. Система ПВО сбила пять ракет.

В тот же день о сбитой ракете в районе Бахчисарая сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, после падения обломков загорелась трава, к тушению привлекли МЧС.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
4 типа «просителей скидок»: как с ними работать менеджеру по продажам
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Крым Джанкой Сергей Аксенов ракета ПВО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Момент взрыва у здания МВД Турции в Анкаре. Видео Политика, 14:08
Двухфакторка на «Госуслугах» стала обязательной для части пользователей Технологии и медиа, 13:57
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 13:55
В Крыму оказались повреждены склады из-за обломков сбитой ракеты Политика, 13:48
Глава дипломатии ЕС Боррель приехал в Киев и встретился с Зеленским Политика, 13:31
Футболистку «Локомотива» увезли на скорой с матча с ЦСКА Спорт, 13:22
Брянское село Любечане попало под обстрел Политика, 13:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:11
Хоккеист «Спартака» стал лучшим нападающим месяца в КХЛ Спорт, 12:57
Кадыров заявил, что абсолютно здоров Политика, 12:56
В МИДе рассказали о задаче ввести безвиз со всей Латинской Америкой Политика, 12:45
Рублев и Хачанов вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде Спорт, 12:39
В Думе рассказали, в каких случаях не надо платить налог на баню Общество, 12:37
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33