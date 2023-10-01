В Крыму оказались повреждены склады из-за обломков сбитой ракеты
Глава Крыма Сергей Аксенов: Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета
Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов
Система ПВО сбила ракету над Джанкоем, сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет», – уточнил он.
По его словам, на месте происшествия находится глава города Игорь Ивин.
Власти Крыма регулярно сообщают о работе ПВО, а также о сбитых ракетах и дронах. 22 сентября Минобороны России заявило об ударе ВСУ по штабу флота в Севастополе. Здание оказалось повреждено, без вести пропал один военный, отмечали в ведомстве. Система ПВО сбила пять ракет.
В тот же день о сбитой ракете в районе Бахчисарая сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, после падения обломков загорелась трава, к тушению привлекли МЧС.
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