В Крыму оказались повреждены склады из-за обломков сбитой ракеты

Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов

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Система ПВО сбила ракету над Джанкоем, сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет», – уточнил он.

По его словам, на месте происшествия находится глава города Игорь Ивин.

Власти Крыма регулярно сообщают о работе ПВО, а также о сбитых ракетах и дронах. 22 сентября Минобороны России заявило об ударе ВСУ по штабу флота в Севастополе. Здание оказалось повреждено, без вести пропал один военный, отмечали в ведомстве. Система ПВО сбила пять ракет.

В тот же день о сбитой ракете в районе Бахчисарая сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, после падения обломков загорелась трава, к тушению привлекли МЧС.

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