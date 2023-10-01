Брянское село Любечане попало под обстрел

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ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два административных здания, несколько жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Накануне ВСУ обстреляли село Горожанка в Суземском районе Брянской области, сообщал Богомаз. Повреждения, по словам губернатора, получили три частных домовладения.

В ночь на 30 сентября Богомаз сообщал, что под обстрел попал поселок Погар — административный центр Погарского района Брянской области. В результате было нарушено электроснабжение, никто не пострадал.