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Военная операция на Украине ,  
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Брянское село Любечане попало под обстрел

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Любечане в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два административных здания, несколько жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Накануне ВСУ обстреляли село Горожанка в Суземском районе Брянской области, сообщал Богомаз. Повреждения, по словам губернатора, получили три частных домовладения.

В ночь на 30 сентября Богомаз сообщал, что под обстрел попал поселок Погар — административный центр Погарского района Брянской области. В результате было нарушено электроснабжение, никто не пострадал.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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