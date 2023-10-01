Минобороны: над Смоленской областью перехватили еще два беспилотника

Над Смоленской областью перехватили еще два беспилотника

Всего за утро над территорией региона были уничтожены пять дронов

Фото: Google Maps

Средства ПВО около 10:00 мск перехватили над Смоленской областью два беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

До этого ведомство отчиталось об уничтожении трех беспилотников над регионом около 9:00 мск.

Губернатор Василий Анохин сообщил, что ВСУ «пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА».

«В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В июне в Починковском и Смоленском районах региона беспилотниками были атакованы два объекта ТЭК. По словам Анохина, пострадавших и «критических повреждений» не было. Телеграм-канал SHOT тогда писал, что взрывы произошли на газораспределительной и нефтеперерабатывающей станциях.