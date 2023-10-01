Над Смоленской областью перехватили еще два беспилотника
Средства ПВО около 10:00 мск перехватили над Смоленской областью два беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.
До этого ведомство отчиталось об уничтожении трех беспилотников над регионом около 9:00 мск.
Губернатор Василий Анохин сообщил, что ВСУ «пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА».
«В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет.
В июне в Починковском и Смоленском районах региона беспилотниками были атакованы два объекта ТЭК. По словам Анохина, пострадавших и «критических повреждений» не было. Телеграм-канал SHOT тогда писал, что взрывы произошли на газораспределительной и нефтеперерабатывающей станциях.