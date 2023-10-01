 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Смоленской областью перехватили еще два беспилотника

Минобороны: над Смоленской областью перехватили еще два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего за утро над территорией региона были уничтожены пять дронов
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Средства ПВО около 10:00 мск перехватили над Смоленской областью два беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

До этого ведомство отчиталось об уничтожении трех беспилотников над регионом около 9:00 мск.

Губернатор Василий Анохин сообщил, что ВСУ «пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА».

«В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В июне в Починковском и Смоленском районах региона беспилотниками были атакованы два объекта ТЭК. По словам Анохина, пострадавших и «критических повреждений» не было. Телеграм-канал SHOT тогда писал, что взрывы произошли на газораспределительной и нефтеперерабатывающей станциях.

Авторы
Теги
Сергей Грехов
Смоленская область беспилотники дроны Минобороны
Материалы по теме
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем
Политика
Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник
Политика
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Рублев и Хачанов вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде Спорт, 12:39
В Думе рассказали, в каких случаях не надо платить налог на баню Общество, 12:37
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33
Вступил в силу запрет использовать SWIFT для переводов внутри России Финансы, 12:23
В «Локомотиве» заступились за незабивающего Дзюбу Спорт, 12:17
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 12:09
Сын Кости Цзю без боя стал чемпионом мира по версии WBO Спорт, 11:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Медведев назвал британских инструкторов ВСУ «легальной целью» для России Политика, 11:56
«Газпром» сократил прокачку газа через Украину на 5% Бизнес, 11:48
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 11:44
WSJ узнала об опасениях из-за потери США лидерства в помощи Украине Политика, 11:40
Россиянка победила американку в финале крупного турнира WTА в Токио Спорт, 11:20
Над Смоленской областью перехватили еще два беспилотника Политика, 11:16
Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск Политика, 11:03