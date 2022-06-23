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Военная операция на Украине ,  
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Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставки на Украину САУ Caesar

САУ Caesar
САУ Caesar (Фото: Wikimedia Commons)

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» попросил поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за поставки на Украину самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и попросил «слать еще». Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского юриста и журналиста Режиса де Кастельно.

В своем посте Кастельно сообщил о захвате российскими вооруженными силами двух таких САУ в хорошем состоянии.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — написал Уралвагонзавод в комментарии под постом.

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САУ Ceaser — самоходная артиллерийская установка, способная поражать цели на расстоянии 40 км. Ее разрабатывает предприятие Nexter. Установка оснащена 155-миллиметровой пушкой. Впервые об отправке таких систем на Украину Макрон заявил в апреле этого года.

С начала боевых действий украинские власти и президент Владимир Зеленский, в частности, не раз просили у западных лидеров увеличить поставки вооружения. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киеву требуются 1 тыс. 155-миллиметровых гаубиц и сотни других видов оружия и техники.

Теги
«Уралвагонзавод» артиллерия Франция Украина Эмманюэль Макрон Ростех

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