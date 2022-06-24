Французский Генштаб усомнился в захвате САУ Caesar российской армией

САУ Caesar (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Доказательств того, что французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar были захвачены российской армией, пока не представлено, заявили в Генеральном штабе Франции изданию L'Independant.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая кажется очень маловероятной или даже неправдоподобной», — сказали в штабе французской армии.

Накануне, 23 июня, французский юрист и журналист Режис де Кастельно в Telegram-канале сообщил, что две САУ Caesar в хорошем состоянии были захвачены российскими Вооруженными силами. В комментарии под этим постом концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» попросил поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за поставки на Украину этих САУ.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту <...>. Техника, конечно, так себе. Не то что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — говорилось в комментарии УВЗ.

Франция поставляет на Украину вооружения с начала спецоперации. В апреле Макрон заявил, что Париж передал Киеву САУ Caesar. Эта установка оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км. Газета Ouest-France со ссылкой на собственные источники указывала, что Украине передали 12 таких орудий.

В июне Макрон во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал, что Франция «остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей Украины, в том числе в тяжелом вооружении». Во время своего визита в Киев 16 июня французский президент заявил, что страна получит дополнительную военную помощь.

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В Кремле указывали, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия Украине со стороны западных государств. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти поставки приносят Украине «больше страданий», поскольку она «является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]».