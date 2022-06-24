Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 16:01
Вице-канцлер ФРГ признался в экономии на душе из-за российского газа Политика, 23:02
Овечкин назвал сбывшейся мечтой предстоящий матч за футбольное «Динамо» Спорт, 22:56
Французский Генштаб усомнился в захвате САУ Caesar российской армией Политика, 22:56
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 22:51
Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием Политика, 22:49
МИД увидел «освоение пространства СНГ» в статусе кандидата в ЕС для Киева Политика, 22:44
У призера Олимпиады украли два велосипеда стоимостью $8 тыс. Спорт, 22:40
Блинкен допустил встречу с Лавровым на саммите G20 Политика, 22:38
Байден заявил о переносе США «на 150 лет назад» из-за решения об абортах Политика, 22:29
В Москве полиция задержала участников «Бауманских тазов» Общество, 22:22
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 22:15
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перешел в «Сочи» Спорт, 22:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:07
УЕФА запретил проводить матчи в Приднестровье из-за ситуации на Украине Спорт, 21:51

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Французский Генштаб усомнился в захвате САУ Caesar российской армией

САУ Caesar
САУ Caesar (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Доказательств того, что французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar были захвачены российской армией, пока не представлено, заявили в Генеральном штабе Франции изданию L'Independant.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая кажется очень маловероятной или даже неправдоподобной», — сказали в штабе французской армии.

Накануне, 23 июня, французский юрист и журналист Режис де Кастельно в Telegram-канале сообщил, что две САУ Caesar в хорошем состоянии были захвачены российскими Вооруженными силами. В комментарии под этим постом концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» попросил поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за поставки на Украину этих САУ.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту <...>. Техника, конечно, так себе. Не то что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — говорилось в комментарии УВЗ.

Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада
Политика
Гаубица M777

Франция поставляет на Украину вооружения с начала спецоперации. В апреле Макрон заявил, что Париж передал Киеву САУ Caesar. Эта установка оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км. Газета Ouest-France со ссылкой на собственные источники указывала, что Украине передали 12 таких орудий.

В июне Макрон во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал, что Франция «остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей Украины, в том числе в тяжелом вооружении». Во время своего визита в Киев 16 июня французский президент заявил, что страна получит дополнительную военную помощь.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Как сэкономить на налогах с помощью интеллектуальной собственности
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест
Статьи

В Кремле указывали, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия Украине со стороны западных государств. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти поставки приносят Украине «больше страданий», поскольку она «является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]».

Теги
Франция Генштаб артиллерия Уралвагонзавод

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставки на Украину САУ Caesar
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» западных ПТРК и ПЗРК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter