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Дания и Швеция направили ООН письмо о ЧП на «Северных потоках»

К утечкам на трубопроводах привели четыре подводных взрыва в экономических зонах Швеции и Дании, их мощность составила сотни килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в письме двух стран членам СБ ООН
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Фото: Swedish Coast Guard / AP
Фото: Swedish Coast Guard / AP

Власти Дании и Швеции направили членам Совета Безопасности ООН письмо, в котором изложили факты о произошедшем на газопроводах системы «Северный поток» в преддверии заседания 30 сентября. Об этом в «Твиттере» сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

В документе, копию которого опубликовала Линде, говорится, что утечки на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», обнаруженные 26 сентября, произошли в результате подводных взрывов в Балтийском море, мощность которых, вероятно, составила несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

В письме отмечается, что два взрыва произошли в особой экономической зоне Дании, еще два — Швеции, в районе утечек ограничили движение морских и воздушных судов. Власти двух стран выразили обеспокоенность из-за последствий для экологии. Они также приводят оценку оператора «Северный поток-1» Nord Stream AG, по которой утечка на газопроводе продолжится до 2 октября. Оценка состояния «Северного потока-2» пока не приводится.

Две страны уверены, что взрывы произошли в результате преднамеренных действий. «Такие действия недопустимы, подвергают опасности международную безопасность и вызывают глубокую обеспокоенность», — говорится в документе.

Служба безопасности Швеции ранее квалифицировала произошедшее как грубый саботаж. Ведомство начало расследование, не исключив, что ЧП могло быть направлено против национальных интересов страны. В Стокгольме допускают, что к случившемуся «причастны иностранные силы».

Россия также не исключает версию о саботаже. Президент Владимир Путин 29 сентября заявил о «беспрецедентной диверсии, по сути — акте международного терроризма». На следующий день он сказал, что взрывы на газопроводах устроили те, кому это выгодно, обвинив в произошедшем «англосаксов».

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