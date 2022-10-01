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Кадыров заявил о «больших преобразованиях», ждущих новые регионы

Кадыров сравнил голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с конституционным референдумом в Чечне в 2003 году, заявив, что после него в республике «все беды закончились»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Донецкую и Луганскую народную республики, а также Запорожскую и Херсонскую области ждут «большие преобразования» после их присоединения к России, написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров уверен в этом, поскольку чеченский народ «точно так же находился долгое время под оккупацией международных террористов», которые «финансировались из-за рубежа».

По словам Кадырова, «все беды закончились» с тех пор, как в Чечне провели референдум, по итогам которого республика вошла в состав России. «В результате за прошедшие 19 лет Чеченская Республика не просто возродилась, а стала одним из самых успешных и благополучных регионов», — заявил он.

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Референдум, на котором приняли конституцию, закрепившую развитие Чечни в составе России, прошел в марте 2003 года. По данным республиканской ЦИК, в нем приняли участие около 510 тыс. человек, или 95,97% от общего числа избирателей на тот момент. В поддержку проекта основного закона высказались около 95% избирателей.

Кадыров ранее уже сравнивал референдумы, проводимые 23-27 сентября руководством ДНР, ЛНР и пророссийских военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей, с голосованием в Чечне.

30 сентября по итогам референдумов президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР и ВГА Херсонской и Запорожской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России в качестве новых регионов. Следующим этапом будет разработка новых конституционных законов об их принятии (в Конституции перечислены все входящие в состав федерации субъекты), после чего его должны одобрить Государственная дума и Совет Федерации.

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Сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев исключает возможность переговоров с Москвой, пока президентом России остается Путин. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба ранее подчеркивал, что Киев намерен вернуть свои территории, «что бы там ни говорили в России».

США, Великобритания и Канада ввели против России новый пакет санкций. О «дополнительных экономических издержках» для Москвы предупредили страны G7, указав, что не признают референдумы.

Теги
Рамзан Кадыров Чечня Референдум ДНР ЛНР
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