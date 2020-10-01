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Генпрокуратура Украины передала в суд дело против выдворивших Саакашвили

Согласно обвинительному заключению, украинские пограничники превысили свои полномочия. Политик был задержан в ресторане в Киеве в феврале 2018 года, после чего его на самолете отправили в Польшу
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Pavlo Bahmut / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Генпрокуратура Украины направила обвинительное заключение против пограничников, причастных к задержанию и выдворению из страны в 2018 году бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинительное заключение связано с превышением власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов (ч. 2 ст. 365 УК Украины), говорится в сообщении. Досудебное расследование установило, что бывший директор департамента оперативной деятельности совместно с главой отдела по выполнению спецзадач Госпогранслужбы организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Саакашвили в Киеве, после чего принудительно отправили его в Польшу.

В отношении других высокопоставленных лиц в органах государственной власти и правоохранительных органах, причастных к выдворению политика, расследование продолжается, сообщили в Генпрокуратуре.

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Общество
Михаил Саакашвили

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, когда был назначен губернатором Одесской областной администрации. В 2017-м тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении политика гражданства из-за данных, которые тот скрыл при получении паспорта, в частности что в Грузии против него возбуждены уголовные дела.

Зимой следующего года Саакашвили депортировали. Днем 12 февраля его задержали люди в камуфляже в ресторане «Сулугуни» в Киеве. Позднее Госпогранслужба Украины сообщила, что это были ее сотрудники. В ведомстве также заявили, что пограничники вынуждены были применить силу, так как на них напали сторонники политика.

Сам Саакашвили рассказал, что после задержания его доставили в аэропорт на вертолете, а там посадили в самолет «с применением грубой силы». Позднее политик обещал, что вернется на Украину после ухода Порошенко с поста президента.

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Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии
Политика
Михаил Саакашвили

В мае 2019 года нынешний украинский лидер Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, тот сразу же вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета по проведению реформ. В октябре прошлого года политик подал заявление о незаконном выдворении в Главную военную прокуратуру Украины, после чего та начала уголовное производство.

Автор
Анастасия Батманова
Михаил Саакашвили уголовное дело Госпогранслужба Украины
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