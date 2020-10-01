Генпрокуратура Украины передала в суд дело против выдворивших Саакашвили

Согласно обвинительному заключению, украинские пограничники превысили свои полномочия. Политик был задержан в ресторане в Киеве в феврале 2018 года, после чего его на самолете отправили в Польшу

Михаил Саакашвили (Фото: Pavlo Bahmut / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Генпрокуратура Украины направила обвинительное заключение против пограничников, причастных к задержанию и выдворению из страны в 2018 году бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинительное заключение связано с превышением власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов (ч. 2 ст. 365 УК Украины), говорится в сообщении. Досудебное расследование установило, что бывший директор департамента оперативной деятельности совместно с главой отдела по выполнению спецзадач Госпогранслужбы организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Саакашвили в Киеве, после чего принудительно отправили его в Польшу.

В отношении других высокопоставленных лиц в органах государственной власти и правоохранительных органах, причастных к выдворению политика, расследование продолжается, сообщили в Генпрокуратуре.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, когда был назначен губернатором Одесской областной администрации. В 2017-м тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении политика гражданства из-за данных, которые тот скрыл при получении паспорта, в частности что в Грузии против него возбуждены уголовные дела.