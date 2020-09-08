Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook заявил о том, что готов возглавить правительство страны в случае победы его сторонников на парламентских выборах. Как сообщает издание «Новости-Грузия», политик поставил при этом два условия.
«Хочу сказать, что буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года, потому что этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вытащить страну из болота и быстро пойти вперед», - заявил он.
Вторым условием пребывания на посту главы правительства Саакашвили назвал отсутствие в стране «противостояния и беспорядков». «В свое время я передал власть мирно, и действительно не собираюсь путем беспорядков приходить к власти», - отметил он.
В этом же обращении Саакашвили признал, что за время своего президентства допускал ошибки. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», - заявил экс-глава государства. При этом он добавил, что во время его правления президент США «назвал Грузию маяком демократии мирового масштаба».
Ранее кандидатом на пост премьер-министра Саакашвили назвали оппозиционные объединения «Сила в единстве» и «Единое национальное движение».