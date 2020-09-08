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Политика ,  
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Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии

Экс-президент страны пообещал, что будет премьер-министром страны максимум в течение двух лет
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook заявил о том, что готов возглавить правительство страны в случае победы его сторонников на парламентских выборах. Как сообщает издание «Новости-Грузия», политик поставил при этом два условия.

«Хочу сказать, что буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года, потому что этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вытащить страну из болота и быстро пойти вперед», - заявил он.

Вторым условием пребывания на посту главы правительства Саакашвили назвал отсутствие в стране «противостояния и беспорядков». «В свое время я передал власть мирно, и действительно не собираюсь путем беспорядков приходить к власти», - отметил он.

В этом же обращении Саакашвили признал, что за время своего президентства допускал ошибки. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», - заявил экс-глава государства. При этом он добавил, что во время его правления президент США «назвал Грузию маяком демократии мирового масштаба».

Ранее кандидатом на пост премьер-министра Саакашвили назвали оппозиционные объединения «Сила в единстве» и «Единое национальное движение».

Очередные парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. Помимо «Единого национального движения» в них примет участие и правящая «Грузинская мечта».

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. После поражения на выборах 2013 года он покинул страну, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. 

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Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Саакашвили, Грузия
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