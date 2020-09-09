Глава Минюста Грузии пообещала Саакашвили лучшее питание в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием, как все и прочие заключенные страны. Об этом заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, передает грузинская телекомпания «Рустави 2».

«Сегодняшняя [грузинская] тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже [использовать] замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню», — пояснила министр.

Она отметила, что в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от того, кто они. «Говорю это честно, для нас все заключенные одинаковы», — указала Цулукиани.

Глава Минюста также заявила, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.