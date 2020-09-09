Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 75,96 (+0,37) Инвестиции, 08 сен, 13:58
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 89,74 (+0,26) Инвестиции, 08 сен, 13:58
Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт Экономика, 02:58 Умер обладатель премии «Оскар» за фильм «Пианист» Рональд Харвуд Общество, 02:35 Глава Минюста Грузии пообещала Саакашвили лучшее питание в тюрьме Общество, 02:20 Apple подала встречный иск к Epic Games и потребовала возместить ущерб Технологии и медиа, 01:52 В Россию вылетел из Сирии самолет с 15 российскими детьми Общество, 01:49 В «Сибантраците» назвали цель визита силовиков на «Разрез Восточный» Бизнес, 01:17 Трамп заявил об уничтожении среднего класса из-за политики Байдена Политика, 01:16 Гидрометцентр назвал сроки наступления «бархатного сезона» на курортах Общество, 00:36 В Роспотребнадзоре исключили опасность завоза чумы из Монголии Общество, 00:18 «Бойцовский остров» самого мощного промоушена в мире. Что о нем известно Спорт, 00:12 Ефремов решил прочитать арестантам в СИЗО пьесу Охлобыстина про баню Общество, 00:11 Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом Общество, 08 сен, 23:51 Хорватия не смогла взять реванш у Франции за поражение в финале ЧМ-2018 Спорт, 08 сен, 23:41 Российским авиакомпаниям разрешили полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы Общество, 08 сен, 23:14
Общество ,  
0 

Глава Минюста Грузии пообещала Саакашвили лучшее питание в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием, как все и прочие заключенные страны. Об этом заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, передает грузинская телекомпания «Рустави 2».

«Сегодняшняя [грузинская] тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже [использовать] замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню», — пояснила министр.

Грузия пообещала встретить объявившего о возвращении Саакашвили тюрьмой
Политика
Михаил Саакашвили

Она отметила, что в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от того, кто они. «Говорю это честно, для нас все заключенные одинаковы», — указала Цулукиани.

Глава Минюста также заявила, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии
Политика
Михаил Саакашвили

Ранее Саакашвили называл свой отъезд из Грузии в 2013 году ошибкой, вызванной тем, что люди «устали» от его. «Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку», — сказал он. Политик также утверждал, что покинул страну не из-за страха попасть в тюрьму.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания

В конце августа экс-президент Грузии рассказал, что хочет вернуться на родину, чтобы помочь соотечественникам «жить богаче». «Когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!», — заявил он.

В ответ Теа Цулукиани сообщила, что грузинские власти приветствуют намерение Саакашвили вернуться, уточнив, что на родине его ждут немедленное задержание после пересечения границы и тюрьма.

8 сентября Саакашвили заявил, что готов возглавить правительство страны в случае победы его сторонников на парламентских выборах. Они запланированы в Грузии на 31 октября.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили
Материалы по теме
Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии
Политика
Грузия пообещала встретить объявившего о возвращении Саакашвили тюрьмой
Политика
Саакашвили объявил о «возвращении» в Грузию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter