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Прокуратура завела дело о выдворении Саакашвили из Украины в 2018 году

Главная военная прокуратура Украины начала уголовное производство о незаконном выдворении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из страны в Польшу в феврале 2018 года. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, дело завели, после того как в прокуратуру поступило заявление Саакашвили о похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через украинско-польскую границу 12 февраля прошлого года.

Ранее, 2 октября, Саакашвили заявил, что он внес в Генпрокуратуру жалобу по поводу его похищения и незаконной высылки из Украины, «осуществленной по личному приказу Порошенко членами его охраны и частными охранниками Кононенко [народный депутат Украины VIII созыва, первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко»], переодетыми в пограничников». Он подчеркнул, что бывшие украинские власти заслуживают многолетнего приговора за свои действия.

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Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию в ближайшее время

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, однако в 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении его гражданства из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта. Так, он не сообщил, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года его депортировали.

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили гражданство, после чего он вернулся на Украину 29 мая.
 

Теги: Военная прокуратура, Украина, уголовное дело, депортация, Михаил Саакашвили ..., Польша
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