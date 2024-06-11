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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Посол заявил о двух оставшихся в заложниках у ХАМАС россиянах

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Анатолий Викторов во время встречи с&nbsp;Андреем Козловым и его семьей
Анатолий Викторов во время встречи с Андреем Козловым и его семьей (Фото: Посольство России в Израиле)

Россия продолжит усилия по освобождению всех удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников, включая двух россиян, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Заявление было сделано на встрече с освобожденным из сектора Газа Андреем Козловым и его семьей, сообщило посольство России в Тель-Авиве.

Среди заложников в секторе Газа остаются еще двое россиян: Александр Труфанов и Александр Лобанов, сообщает ТАСС.

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Нусейрат, сектор Газа

Вскоре после начала войны Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС, в ноябре 2023 года, Викторов сообщил, что ХАМАС держит в заложниках в секторе Газа пять-шесть россиян. Всего на тот момент ХАМАС захватил в заложники не менее 245 человек.

С 24 ноября по 1 декабря 2023 года действовало перемирие: в этот период движение отпустило несколько групп заложников, в том числе россиян. ХАМАС передал Красному Кресту двух гражданок России «в знак признательности» за позицию российского президента Владимира Путина.

К декабрю 2023 года, когда Израиль возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия и условий освобождения заложников, в заложниках оставались около 130 человек, среди них трое россиян.

8 июня 2024 года израильские военные освободили из плена ХАМАС четырех израильских заложников, в том числе 27-летнего петербуржца Андрея Козлова. Мужчину похитили с израильского музыкального фестиваля, где он подрабатывал охранником. ХАМАС утверждал, что его могли пленить только в бою.

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Теги
Андрей Козлов ХАМАС Израиль сектор Газа пленные

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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