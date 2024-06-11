Посол заявил о двух оставшихся в заложниках у ХАМАС россиянах

Анатолий Викторов во время встречи с Андреем Козловым и его семьей (Фото: Посольство России в Израиле)

Россия продолжит усилия по освобождению всех удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников, включая двух россиян, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Заявление было сделано на встрече с освобожденным из сектора Газа Андреем Козловым и его семьей, сообщило посольство России в Тель-Авиве.

Среди заложников в секторе Газа остаются еще двое россиян: Александр Труфанов и Александр Лобанов, сообщает ТАСС.

Вскоре после начала войны Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС, в ноябре 2023 года, Викторов сообщил, что ХАМАС держит в заложниках в секторе Газа пять-шесть россиян. Всего на тот момент ХАМАС захватил в заложники не менее 245 человек.

С 24 ноября по 1 декабря 2023 года действовало перемирие: в этот период движение отпустило несколько групп заложников, в том числе россиян. ХАМАС передал Красному Кресту двух гражданок России «в знак признательности» за позицию российского президента Владимира Путина.

К декабрю 2023 года, когда Израиль возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия и условий освобождения заложников, в заложниках оставались около 130 человек, среди них трое россиян.

8 июня 2024 года израильские военные освободили из плена ХАМАС четырех израильских заложников, в том числе 27-летнего петербуржца Андрея Козлова. Мужчину похитили с израильского музыкального фестиваля, где он подрабатывал охранником. ХАМАС утверждал, что его могли пленить только в бою.