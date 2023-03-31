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Минюст признал иноагентами Макса Покровского и «Настоящую Россию»
Максим Покровский
Минюст добавил в реестр иноагентов:
- Максима Покровского, фронтмена группы «Ногу свело!»
- Сергея Бойко, сооснователя «Общества защиты интернета»
- Георгия Чентемирова, глава Союза журналистов Карелии (покинул Россию в конце 2022 года)
- проект «Теплица социальных технологий»
- объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»
- объединение «Настоящая Россия», основанное писателем Борисом Акуниным, актером Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым (признан иноагентом)
Материал дополняется.