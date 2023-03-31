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Минюст признал иноагентами Макса Покровского и «Настоящую Россию»

Максим Покровский
Максим Покровский (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Минюст добавил в реестр иноагентов:

  • Максима Покровского, фронтмена группы «Ногу свело!»
  • Сергея Бойко, сооснователя «Общества защиты интернета»
  • Георгия Чентемирова, глава Союза журналистов Карелии (покинул Россию в конце 2022 года)
  • проект «Теплица социальных технологий»
  • объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»
  • объединение «Настоящая Россия», основанное писателем Борисом Акуниным, актером Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым (признан иноагентом)

Материал дополняется.

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