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Суд вернул протоколы о дискредитации армии против Резника и Вишневского

Суд вернул для устранения нарушений протоколы о дискредитации армии Резника и Вишневского

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протоколы по административным делам о дискредитации армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении депутата Заксобрания города Бориса Вишневского и экс-депутата Максима Резника, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

«Протоколы возвращены в порядке ч.4 ст. 29.4 КоАП РФ для устранения нарушений, препятствующих принятию к производству и рассмотрению дел», — сказано в публикации в телеграм-канале пресс-службы.

Как следует из картотеки суда, материалы по статье о дискредитации армии в отношении Резника и Вишневского поступили в суд в один день, 29 декабря прошлого года, а 9 января были переданы судье. 

«Фонтанка» писала, что, как пояснили в пресс-службе судов, протоколы были составлены из-за публикаций Резника и Вишневского о Буче. Первый опубликовал пост с призывом к международному расследованию в своем телеграм-канале 3 апреля, второй — три записи в течение того же месяца, в основном это были репосты, уточнило издание.

Вишневский заявил изданию, что полиция по этому делу с ним не связывалась, а возможности ознакомиться с протоколом ему не предоставили. «Если речь идет обо мне, то трудно предположить, что было невозможно найти депутата Законодательного собрания в Петербурге и пригласить его для составления протокола. Я в городе, никуда не отлучаюсь, всем известны мой телефон и электронная почта», — добавил депутат. Он подчеркнул, что уверен в законности всего сказанного и опубликованного им.

В начале апреля украинские власти и ряд западных СМИ, в том числе Reuters и AFP, опубликовали кадры из Бучи и Ирпеня в Киевской области, которые незадолго до этого покинули российские военные. На кадрах были видны трупы мирных жителей.

Минобороны России назвало опубликованные материалы постановкой и заявило, что в период, когда город находился под контролем российских военных, «ни один местный житель не пострадал». Кремль назвал события в украинской Буче подлогом, цель которого — очернить российскую армию.

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В начале июня прошлого года соцсеть «ВКонтакте» заблокировала страницы Резника и Вишневского по требованию Генпрокуратуры. Как пояснили в пресс-службе соцсети, ведомство сочло, что на страницах «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Теги
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