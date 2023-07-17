Минюст внес «Новую газету. Европа» в список нежелательных организаций

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Минюст России включил латвийскую BDR Novaja Gazeta-Europe, юридическое лицо «Новой газеты. Европа», в реестр нежелательных организаций. Теперь в списке 92 структуры.

Генпрокуратура признала организацию нежелательной 28 июня. По утверждению ведомства, статьи издания включают ложную информацию о «якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России», а также о «развязывании агрессивной войны на Украине, совершениях военных преступлений против мирного населения, репрессиях». Кроме того, заявили в ведомстве, «Новая газета. Европа» распространяет материалы ФБК и штабов Алексея Навального (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

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