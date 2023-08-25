Минюст признал иноагентами журналиста Эггерта и политолога Рогова

Реестр иноагентов пополнили шесть человек, одно юрлицо и одно издание. Среди них — журналисты Эггерт и Дымарский, политолог Рогов и блогер Штефанов. Из реестра исключили находящееся на ликвидации юрлицо «Росбалта»

Константин Эггерт (Фото: wilsoncenter.org)

Минюст признал журналиста, экс-главреда московского бюро русской службы Би-би-си и лауреата премии правительства России в области СМИ (в качестве и.о. главного редактора «Коммерсантъ FM») Константина Эггерта иноагентом.

«Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», — сказано в обосновании ведомства.

Также иноагентами стали:

главред журнала «Дилетант» и бывший заместитель главреда «Эха Москвы» Виталий Дымарский — за создание и распространение материалов иноагентов и распространение фейков о действиях российских властей и армии;

экономист Михаил Крутихин — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации, распространение фейков о действиях властей и армии, получение поддержки от иностранных источников;

политолог Кирилл Рогов — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации, распространение фейков о действиях власти, а также участие «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ»;

глава черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоков (его в 2019 году обвиняли в хранении наркотиков — задержание произошло в один день с журналистом Иваном Голуновым) — за распространение материалов иноагентов и призывы к нарушению территориальной целостности России;

автор канала на YouTube и в Telegram об истории и политике, выпустивший документальный фильм «Обыкновенная денацификация» , Александр Штефанов — такое же обоснование, как у Рогова;

Александр Штефанов — такое же обоснование, как у Рогова; НКО журналистки Ольги Романовой, которая возглавляла фонд «Русь сидящая», MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), которое реализует проект My Russian Rights, — за распространение фейков о действиях властей, выступление против спецоперации;

владимирское издание «Довод» — то же обоснование, что у Дымарского, плюс за выступление против военной операции.

Из реестра иноагентов исключена компания «РС-Балт» — учредитель «Росбалта». По данным «РБК-компаний», юрлицо находится в процессе ликвидации. Издание попало в реестр в 2021 году, тогда его экс-главред Николай Ульянов отмечал, что «Росбалт» «никаких действий, которые бы привели к появлению такого статуса», не совершал.

«Я не могу оценивать это решение Минюста, потому что я не понимаю критериев. Я просто констатирую, что это так. Буду ли обжаловать решение в суде? Еще не знаю. Я подумаю, посоветуюсь с юристами», — сообщил РБК Дымарский.

Как заявил РБК Крутихин, он «попал в хорошую компанию». «Это как орден или как медаль. Признали, что человек честный, говорящий правду. Пока не знаю, буду ли маркировать материалы», — сказал он и добавил, что обжаловать решение в суде не планирует.

Штефанов в своем телеграм-канале написал, что его признали иноагентом, так как он давал интервью другим иноагентам. «Они мне даже иностранные деньги не додумались закинуть, чтобы этим обосновать иноагентство», — отметил он.

«Довод» в телеграм-канале сообщил, что «не будет исполнять «инагентское» законодательство».

РБК обратился за комментарием к Константину Эггерту, Кириллу Рогову, Александру Штефанову, главному редактору издания «Довод» Илье Косыгину, направил запрос проекту My Russian Rights.