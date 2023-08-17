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«Газпром-Медиа» решил полностью ликвидировать «Эхо Москвы»

«Газпром-Медиа» назвал целесообразным ликвидацию ЗАО «Эхо Москвы»
Радиостанция прекратила работу в марте прошлого года. Холдинг «Газпром-Медиа», куда она входила, настаивает на ликвидации соответствующего ЗАО. На бренд «Эхо Москвы» претендует «Россия сегодня»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Газпром-Медиа» считает целесообразным ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы», поскольку радиостанция, ранее входившая в холдинг, прекратила работу еще в прошлом году и генерирует исключительно убытки, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Миноритарные акционеры в финансировании общества не участвуют и никаких предложений по деятельности общества не выносят. По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы» в его нынешнем состоянии [бывшим главным редактором радиостанции] Алексеем Венедиктовым (признан иноагентом. — РБК) сильно преувеличена», — отмечают в «Газпром-Медиа».

На момент закрытия станции 66% в ЗАО «Эхо Москвы» владел «Газпром-Медиа», еще 34% акций принадлежали частным лицам, в том числе 14% — Венедиктову.

Радиостанция «Эхо Москвы» работала в течение более 20 лет. 1 марта 2022-го, через несколько дней после начала военной операции на Украине, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайт радиостанции «в связи с целенаправленным и систематическим размещением <...> информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите». В тот же день «Эхо Москвы» отключили от эфира. Позднее совет директоров «Эха» решил ликвидировать радиостанцию и сайт.

В совет директоров радиостанции входят замглавреда Екатерина Годлина, гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Юлия Голубева, президент холдинга «ГПМ Радио» Юрий Костин и еще два представителя «Газпром-Медиа».

Редакция пыталась оспорить решение о блокировке и подавала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор, однако тот признал его законным.

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Частоту «Эха Москвы» 91,2 FM получил Sputnik. В начале августа «Россия сегодня» подала заявку на регистрацию товарного знака «Эхо Москвы». В холдинге объясняли, что это сделано в связи с истечением срока регистрации товарного знака у его владельца, но комментировать вопрос о потенциальном использовании бренда отказались. Венедиктов сравнивал подачу заявки с «переписыванием учебника истории».

15 августа стало известно, что представители «Газпром-Медиа» на совете директоров радиостанции проголосовали против продления ее прав на товарный знак «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы», сообщал Венедиктов. «Добровольно отказываются от миллионной (в долларах собственности)», — написал экс-главред радиостанции.

В 2015 году Венедиктов заявлял, что «Газпром-Медиа» оценивал стоимость бренда «Эхо Москвы» в 94 млн руб., или $1,5 млн по тогдашнему курсу.

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Эхо Москвы Газпром-Медиа ликвидация ЗАО
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