Mars сменила руководителя своего бизнеса в России

Президентом российского подразделения американской компании Mars (принадлежат бренды Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, Pedigree, Whiskas и др.) стал Михаил Базанов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным «РБК-Компании», ранее этот пост занимал Махер Батруни. Вторым президентом ООО «Марс» является Валерий Щапов.

В российском подразделении Mars рассказали «Коммерсанту», что Батруни перешел на новую роль внутри компании, а Базанов помимо того, что возглавил ООО «Марс», еще стал гендиректором «Mars Wrigley Россия».

Базанов до назначения на новую должность был генеральным директором головного офиса Mars в Центральной Евразии, Белоруссии и Турции.

В России у Mars есть заводы в пяти регионах и один научный центр по изучению питания домашних животных. В компании работают около 6 тыс. сотрудников.

После начала военной операции на Украине Mars решила приостановить импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также новые инвестиции. При этом в компании уточнили, что производство будет сокращено, но выпуск продукции, в том числе для домашних животных, продолжится.

В июле этого года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что прокуратура Подмосковья начала проверку Mars (один из заводов компании находится в подмосковном Ступино) на предмет финансирования украинской армии и на «достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну России налоговым отчислениям».