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Общество ,  
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«Известия» узнали о появлении локальных напитков для России от PepsiCo

Компания PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых локальных лимонадов для России на смену Pepsi и Mirinda. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным издания, новая линия напитков будет производиться под брендом «Русский дар». Среди них лимонады, например, со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Новые напитки американская компания будет продавать взамен уходящих Pepsi, Mirinda и 7Up.

PepsiCo приостановит продажу напитков и инвестиции в России
Бизнес
Фото:Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Как сообщил собеседник газеты, изготовитель вскоре запустит розлив напитков на своем заводе. Хотя розница еще не получила первые образцы для тестирования вкуса.

После начала российской военной операции на Украине PepsiCo объявила о своем решении приостановить производство и продажу газированных напитков Pepsi, 7Up и Mirinda в России. О приостановке работы в стране заявила и Coca-Cola. 

При этом компания сообщила, что продолжит производить такие товары первой необходимости, как молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддержать 20 тыс. российских сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок.

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