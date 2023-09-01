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Как выглядят могилы Пригожина и Уткина. Фото

Появились фото могил Евгения Пригожина и Дмитрия «Вагнера» Уткина
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Могила Пригожина находится на Пороховском кладбище в Петербурге, Уткина — на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Погибших при крушении Embraer-135 основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на этой неделе похоронили в Петербурге и Подмосковье. Могила бизнесмена находится на Пороховском кладбище на окраине Петербурга, рядом с могилой его отца.

Похороны командира ЧВК «Вагнер» Уткина, по позывному которого и была названа группа, прошли накануне на военном мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах, где захоронены военные высокого звания, имеющие госнаграды или погибшие при защите страны. Уткин — отставной подполковник ГРУ, участник чеченских войн и операции в Сирии.

На борту бизнес-джета Пригожина помимо него и Уткина были еще пять человек и три члена экипажа. По данным МЧС, все находившиеся на борту погибли. Позднее СК сообщил, что экспертиза подтвердила личности погибших — это те, кто и был заявлен в полетном листе. Говоря о причинах авиакатастрофы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отмечал, что выводов следствия еще нет, но «существуют разные версии, среди которых версия — <...> преднамеренное злодеяние».

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Персоны
Евгений Пригожин Дмитрий Уткин ЧВК Вагнер похороны фото
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Дмитрий Вагнер Уткин фото

Дмитрий Вагнер Уткин

командир ЧВК «Вагнер»

11 июня 1970 года
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