Минобороны сообщило о попытке захвата Запорожской АЭС группой десанта

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Минобороны России подтвердило высадку украинского десанта в районе Запорожской АЭС для «захвата электростанции».

«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, ВСУ обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ в районе города Васильевка, который находится на берегу Каховского водохранилища примерно в 70 км от Запорожской АЭС, а также территорию Запорожской АЭС, утверждают в Минобороны. По данным министерства, на расстоянии 400 м от первого энергоблока разорвались четыре снаряда.

В ведомстве сочли обстрелы провокацией Киева, направленной на срыв прибытия миссии МАГАТЭ.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в Telegram, что, по предварительной и пока неподтвержденной информации, из-за обстрелов сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок Запорожской АЭС. Также повреждена линия резервного питания собственных нужд станции ЗАЭС-330 КВт.

О высадке украинского десанта в районе Энергодара ранее сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга. «<...> они на данный момент обездвижены, лежат на дачном поселке. Работает наша авиация по ним. Разведчики вычислили место их нахождения, на данный момент наносится огневое поражение», — утверждал он.



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