ВГА заявила об обстреле Энергодара перед визитом миссии МАГАТЭ
Вооруженные силы Украины с утра ведут массированный огонь по жилым районам Энергодара, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города.
В ВГА также опубликовали фото. На одном из них видно, что снаряд попал в многоэтажный дом, на другом — столб дыма в жилом квартале.
Как сообщили «РИА Новости» в администрации Энергодара, при обстреле погибли три мирных жителя, еще один человек ранен.
В Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция (АЭС), куда отправилась группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Их направили на ЗАЭС в связи с обстрелами, в которых в течение лета обвиняют друг друга российская и украинская стороны.
Миссия состоит примерно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ по ядерной безопасности, их сопровождает команда ООН, которая занимается вопросами логистики и безопасности, сообщал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Визит должен продлиться несколько дней. Глава организации Рафаэль Гросси говорил, что первоначальной задачей экспертов будет общение с украинскими специалистам, которые обслуживают АЭС.
30 августа группа МАГАТЭ прибыла в Киев, она должна направиться на АЭС через город Васильевка в Запорожской области, который находится под контролем российских сил, а оттуда — в Энергодар. Днем 31 августа пророссийские власти Запорожской области сообщили, что миссия МАГАТЭ находится в очереди на линии соприкосновения для перехода на подконтрольную российским военным территорию. Через пару часов стало известно, что группа экспертов прибыла в город Запорожье.