ВГА заявила об обстреле Энергодара перед визитом миссии МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ еще не добралась до Энергодара. Накануне она прибыла в город Запорожье, который расположен на подконтрольной России территории. В Энергодаре расположена Запорожская АЭС

Вооруженные силы Украины с утра ведут массированный огонь по жилым районам Энергодара, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города.

В ВГА также опубликовали фото. На одном из них видно, что снаряд попал в многоэтажный дом, на другом — столб дыма в жилом квартале.

Как сообщили «РИА Новости» в администрации Энергодара, при обстреле погибли три мирных жителя, еще один человек ранен.

В Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция (АЭС), куда отправилась группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Их направили на ЗАЭС в связи с обстрелами, в которых в течение лета обвиняют друг друга российская и украинская стороны.

Миссия состоит примерно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ по ядерной безопасности, их сопровождает команда ООН, которая занимается вопросами логистики и безопасности, сообщал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Визит должен продлиться несколько дней. Глава организации Рафаэль Гросси говорил, что первоначальной задачей экспертов будет общение с украинскими специалистам, которые обслуживают АЭС.

Читайте на РБК Pro Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Свой среди чужих: можно ли россиянину сегодня вести бизнес в США Свой среди чужих: можно ли россиянину сегодня вести бизнес в США Статьи Pro «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис Статьи Pro После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман Инструкции Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Инструкции Pro В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы Статьи

30 августа группа МАГАТЭ прибыла в Киев, она должна направиться на АЭС через город Васильевка в Запорожской области, который находится под контролем российских сил, а оттуда — в Энергодар. Днем 31 августа пророссийские власти Запорожской области сообщили, что миссия МАГАТЭ находится в очереди на линии соприкосновения для перехода на подконтрольную российским военным территорию. Через пару часов стало известно, что группа экспертов прибыла в город Запорожье.