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В Запорожской области сообщили, что эксперты МАГАТЭ находятся в очереди

Глава запорожской администрации: эксперты МАГАТЭ стоят в очереди на линии соприкосновения
Власти подконтрольной России части Запорожской области не делали спецпропуска экспертам МАГАТЭ, поэтому те стоят в очереди на КПП с другими людьми. Миссия выдвинулась на АЭС из Киева
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в очереди на линии соприкосновения для перехода на подконтрольную российским военным территорию Запорожской области и посещения АЭС, сообщил в эфире «Россия 24» глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Пока что на нашей территории этой миссии нет, они стоят где-то в очереди [со стороны Запорожья]. Нас просили ускорить, я сказал, что нет, пусть стоят как все в очереди, посмотрят на неподконтрольные пока нам территории, <…> пусть поговорят в очередях с людьми», — сказал он.

О том, что миссии МАГАТЭ не будут делать спецпропуска для въезда в подконтрольную России часть Запорожской области, накануне сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что миссия МАГАТЭ должна быть объективной и профессиональной.

«Попытки украинской стороны осложнить проведение международной миссии МАГАТЭ, наращивание интенсивности атак на объект, применение все более тяжелых вооружений сводит на нет любые заверения режима [президента Украины Владимира] Зеленского, будто в Киеве заинтересованы в успешном визите [главы МАГАТЭ] Рафаэля Гросси», — указала она. Тем не менее представитель МИДа выразила надежду, что миссия состоится и «планы украинских стратегов в очередной раз помешать миссии МАГАТЭ не сбудутся».

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Группа из 14 экспертов МАГАТЭ отправилась на Украину 29 августа, необходимость в ее визите на станцию возникла из-за регулярных обстрелов. Специалисты должны помочь обеспечить безопасность станции, оценить ущерб и определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности. Накануне эксперты прибыли в Киев, а 31 августа выехали из украинской столицы в сторону АЭС. Балицкий отмечал, что программа визита экспертов рассчитана на один день. Гендиректор МАГАТЭ вместе с тем надеется организовать на запорожской станции постоянную миссию.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля. Москва настаивала, что приезд миссии МАГАТЭ через украинскую территорию небезопасен, однако затем согласилась допустить ее на станцию не через подконтрольные России территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия обеспечит безопасность миссии на необходимом уровне.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
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