Гросси выразил надежду на создание постоянной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает организовать постоянную миссию МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, сообщает Reuters.

Он отметил, что первоочередной задачей экспертов будет общение с украинскими специалистам, которые обслуживают АЭС. «Это одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — сказал Гросси.

Сотрудники МАГАТЭ отправились на Запорожскую атомную электростанцию после получения четких гарантий безопасности со стороны России и Украины, сообщил гендиректор.

Глава МАГАТЭ уточнил, что сотрудники пробудут на Запорожской АЭС «несколько дней», и пообещал «стабилизировать ситуацию, насколько это возможно».

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