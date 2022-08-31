Гросси выразил надежду на создание постоянной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает организовать постоянную миссию МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, сообщает Reuters.
Он отметил, что первоочередной задачей экспертов будет общение с украинскими специалистам, которые обслуживают АЭС. «Это одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — сказал Гросси.
Сотрудники МАГАТЭ отправились на Запорожскую атомную электростанцию после получения четких гарантий безопасности со стороны России и Украины, сообщил гендиректор.
Глава МАГАТЭ уточнил, что сотрудники пробудут на Запорожской АЭС «несколько дней», и пообещал «стабилизировать ситуацию, насколько это возможно».
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