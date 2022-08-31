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Военная операция на Украине ,  
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Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Город Запорожье находится на подконтрольной Киеву территории, а Запорожская АЭС в Энергодаре контролируется Россией. Российская сторона ранее пообещала обеспечить безопасность экспертам МАГАТЭ на подконтрольной территории

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в город Запорожье, сообщает украинская компания «Энергоатом». Она также опубликовала видео приезда делегации, на ней запечатлены машины с символикой ООН.

Город Запорожье находится на контролируемой Украиной территории региона. Ранее глава военно-гражданской администрации подконтрольной России территории региона Евгений Балицкий заявил, что специалисты МАГАТЭ стоят в очереди на линии соприкосновения. Запорожские власти указывали, что не сделали экспертам спецпропуска, чтобы те, «стояли, как все, в очереди».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Путь от Запорожья до Запорожской АЭС составляет около 130 км по дорогам вдоль берега Днепра. Часть территории находится под контролем украинских сил, другая — под российским контролем.

Группа из 14 экспертов МАГАТЭ отправилась на Украину 29 августа, необходимость в ее визите на станцию возникла из-за регулярных обстрелов. Специалисты должны помочь обеспечить безопасность станции, оценить ущерб и определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности.

Накануне эксперты прибыли в Киев. Москва настаивала, что приезд миссии МАГАТЭ через украинскую территорию небезопасен, однако затем согласилась допустить ее на станцию не через подконтрольные России территории.

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Балицкий отмечал, что эксперты пробудут на станции один день. Гендиректор МАГАТЭ вместе с тем надеется организовать на запорожской станции постоянную миссию.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожье Военная операция на Украине
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