Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в город Запорожье, сообщает украинская компания «Энергоатом». Она также опубликовала видео приезда делегации, на ней запечатлены машины с символикой ООН.
Город Запорожье находится на контролируемой Украиной территории региона. Ранее глава военно-гражданской администрации подконтрольной России территории региона Евгений Балицкий заявил, что специалисты МАГАТЭ стоят в очереди на линии соприкосновения. Запорожские власти указывали, что не сделали экспертам спецпропуска, чтобы те, «стояли, как все, в очереди».
Путь от Запорожья до Запорожской АЭС составляет около 130 км по дорогам вдоль берега Днепра. Часть территории находится под контролем украинских сил, другая — под российским контролем.
Группа из 14 экспертов МАГАТЭ отправилась на Украину 29 августа, необходимость в ее визите на станцию возникла из-за регулярных обстрелов. Специалисты должны помочь обеспечить безопасность станции, оценить ущерб и определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности.
Накануне эксперты прибыли в Киев. Москва настаивала, что приезд миссии МАГАТЭ через украинскую территорию небезопасен, однако затем согласилась допустить ее на станцию не через подконтрольные России территории.
Балицкий отмечал, что эксперты пробудут на станции один день. Гендиректор МАГАТЭ вместе с тем надеется организовать на запорожской станции постоянную миссию.