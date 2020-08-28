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Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Белоруссия договорилась с Россией о совместном использовании войск на западной границе Союзного государства в случае угрозы. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, его слова передает БелТА.

«Но если там дернутся за пределами [Союзного государства], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним [Владимиром Путиным]. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что с российским президентом у него есть соответствующая договоренность.

Материал дополняется.

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