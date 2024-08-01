«Добро пожаловать на Глиникский мост». ИноСМИ про обмен заключенными

1 августа прошел массовый обмен заключенными между семью странами — Россией, Белоруссией, США, Германией, Словенией, Польшей и Норвегией. Как его характеризуют зарубежные СМИ — в обзоре РБК

Фото: Bing Guan / Reuters

Reuters (Великобритания)

Массовый обмен заключенными произошел в последние месяцы президентского срока Байдена после того, как он снял свою кандидатуру с выборов. <...>

Представители администрации заявили, что сделка с участием нескольких стран, по-видимому, была разовым обменом, который не предвещает ослабления напряженности между странами, обладающими ядерным оружием.

Sabah (Турция)

Национальная разведывательная организация (MIT) проложила путь к созданию каналов диалога для проведения обмена между Россией и западными странами, который считается самым масштабным обменом со времен Второй мировой войны. Агентство эффективно осуществляло посредническую деятельность и разведывательную дипломатию и отвечало за всю операцию. Оно осуществляло надзор за процессом обмена, обеспечивало меры безопасности и материально-техническое планирование, способствовало общению и координации между сторонами, а также проводило медицинские осмотры заключенных и выполняло другие просьбы сторон, осуществляющих обмен.

Это был первый обмен пленными между Россией и Западом с тех пор, как в декабре 2022 года знаменитую американскую баскетболистку Бритни Гринер обменяли на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута. Это также был крупнейший обмен с 2010 года, когда Россия и Запад обменялись 14 предполагаемыми шпионами.

CNN (США)

Это не был эпизод из триллера в стиле Джона Ле Карре, где две стороны обмениваются шпионами на мосту. Вместо этого Кремль собрал людей — журналистов и оппозиционеров, как российских, так и иностранных, — чтобы добиться освобождения россиян, которые, по всей видимости, служили интересам государства…

После обмена пленными Западу все равно придется противостоять российскому руководству, которое ясно дало понять, каковы его приоритеты: защита интересов государства, обеспечивающего безопасность, и сохранение курса на открытую враждебность по отношению к Западу.

The Guardian (Великобритания)

Администрация Байдена будет рада, что наконец добилась освобождения Гершковича, дело которого грозило превратиться в политический футбольный матч. В ходе июньских президентских дебатов Дональд Трамп заявил, что немедленно освободит журналиста, если победит на выборах в США. «Я освобожу его очень быстро, как только вступлю в должность, до того, как я вступлю в должность», — сказал Трамп.

The Wall Street Journal (США)

Этот обмен является символом новой эры спонсируемого государством захвата заложников автократическими правительствами, стремящимися оказать влияние на соперников. Переговоры об этом были проведены на фоне роста напряженности в отношениях между Россией и Западом из-за войны на Украине.

Это также является отрезвляющим свидетельством асимметрии между США и Россией в условиях этого нового, пиратского порядка.

BiId (Германия)

Тот факт, что Москва поддерживает контакт с Вашингтоном, Берлином и Лондоном, обнадеживает. А плохая новость в том, что мы вернулись в мрачные времена холодной войны, когда снова приходится обменивать заключенных в Москве и освобождать осужденного убийцу.

Добро пожаловать обратно на Глиникский мост между Берлином и Потсдамом, где сверхдержавы обменивались своими агентами. Мост, известный в США и в кино как «мост шпионов», теперь находится в воссоединенной Германии, и только шов в асфальте в его центре напоминает нам о том, что когда-то железный занавес отделял свободный мир от несвободного. Владимир Путин снова разделил эти миры.

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BBC (Великобритания)

Это крупнейший обмен пленными между Востоком и Западом со времен холодной войны. Западные правительства будут приветствовать освобождение иностранцев, а также некоторых наиболее известных политических заключенных в России. Москва отпразднует возвращение своих агентов. Обе стороны заявят, что это выгодная сделка.