Россия и страны Запада начали обмен заключенными в Турции

Россия и страны Запада начали обмениваться заключенными.

Обмен произошел в Турции, в аэропорту Анкары.

Кадры оттуда показывают турецкие каналы. На них виден российский самолет с российским флагом на хвосте. Он стоит у терминала. Рядом стоят два самолета поменьше, на которых не различимы опознавательные знаки.

Ранее из Москвы через Калининград в Мурманск вылетел самолет специального летного отряда «Россия». Он использовался при обмене при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Одновременно из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RSD939 специального летного отряда «Россия», который использует Управделами президента.

Накануне, 31 июля о возможности большого обмена сообщал в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер со ссылкой на данные корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина. По его словам во время обмена могут обменять осужденного в России по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Обмен состоится между Россией, Белоруссией, Германией и США, сообщал словенский телеканал N1.