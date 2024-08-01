Кадры из аэропорта Турции, где обмениваются заключенными Россия и Запад

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Турецкий телеканал NTV показал кадры из аэропорта в Анкаре, где, как предполагается, проходит обмен заключенными между Россией и странами Запада.

На кадрах виден самолет с российским флагом на хвосте, который стоит около терминала. Рядом стоят два самолета поменьше, похожие на бизнес-джеты. На них не различимы опознавательные знаки.

Из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) специального летного отряда «Россия», который используется управделами президента, следует из данных сервиса Flightradar24.