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Обмен заключенными ,  
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В Анкару на фоне подготовки обмена вылетел спецборт отряда «Россия»

Из Москвы в Анкару на фоне подготовки обмена вылетел спецборт отряда «Россия»
Сюжет
Обмен заключенными
За последние сутки сразу несколько мировых СМИ сообщили о подготовке «масштабного» обмена заключенными между США и Россией. Сейчас из Москвы в Анкару летит спецборт отряда «Россия», а из ФРГ в сторону Турции — военный самолет США
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) специального летного отряда «Россия», который используется управделами президента, следует из данных сервиса Flightradar24.

На момент написания материала борт находился в районе Саратова.

Кроме этого, как следует из данных Flightradar24, с военной базы Рамштайн в Германии в сторону Турции в настоящее время летит военно-транспортный самолет C-130J-30 Super Hercules (рейс HKY767). На момент написания материала он пролетал над Румынией.

Песков повторно не ответил на вопрос о возможном обмене заключенными
Политика
Дмитрий Песков

Ранее сегодня Fox News сообщал, что осужденного в России по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течение суток. Кого передадут Москве в рамках обмена, телеканал не уточнял.

Спустя несколько часов после сообщения Fox News из Москвы в Калининград вылетел самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Он приземлился в аэропорту Калининграда в 8:35 мск, а спустя полтора часа вылетел в Мурманск, где приземлился в 13:28 мск.

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре прошлого года президент Владимир Путин. В интервью Такеру Карлсону он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров».

Глава государства тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В этой стране к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили приговорен бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков.

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Фотогалерея 
Февраль 1962 года. Обмен советского разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера) на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, разведывательный самолет которого был сбит над территорией Советского Союза двумя годами ранее. На фото&nbsp;&mdash; Глиникский мост (соединял подконтрольную ФРГ часть Берлина и восточногерманский Потсдам), на котором состоялся обмен. Впоследствии здесь состоялась еще серия обменов разведчиков, и мост стали называть &laquo;шпионским&raquo;.

О том, что именно Красикова могут включить в предстоящий обмен, сообщал со ссылкой на источники словенский телеканал N1. Также, по данным телеканала, в предстоящий обмен могут включить немца Рико Кригера, обвиненного в Белоруссии в теракте и приговоренного к расстрелу (30 июля Александр Лукашенко помиловал его), и осужденных в Словении за шпионаж супругов Людвига Гиша и Марию Майер (Артем Дульцев и Анна Дульцева).

На фоне слухов о предстоящем обмене адвокаты сразу нескольких заключенных в России ранее сообщили, что их подзащитных увезли из колоний и СИЗО: бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов), правозащитника Олега Орлова (внесен в реестр иноагентов), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК.

Член СПЧ Ева Меркачева предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний, где они отбывали наказание, может быть связано с их возможным «групповым обменом». В Кремле и посольстве США отказались от комментариев насчет возможного обмена. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что по этой теме у него нет никаких комментариев.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Анкара спецборт Управделами президента самолет Москва обмен заключенными США
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От Абеля и Корвалана до Чапман и Бута: как проходили обмены заключенными
Политика
Песков повторно не ответил на вопрос о возможном обмене заключенными
Политика
Из Калининграда вылетел самолет, который использовали для обмена Бута
Политика
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