В Анкару на фоне подготовки обмена вылетел спецборт отряда «Россия»

За последние сутки сразу несколько мировых СМИ сообщили о подготовке «масштабного» обмена заключенными между США и Россией. Сейчас из Москвы в Анкару летит спецборт отряда «Россия», а из ФРГ в сторону Турции — военный самолет США

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) специального летного отряда «Россия», который используется управделами президента, следует из данных сервиса Flightradar24.

На момент написания материала борт находился в районе Саратова.

Кроме этого, как следует из данных Flightradar24, с военной базы Рамштайн в Германии в сторону Турции в настоящее время летит военно-транспортный самолет C-130J-30 Super Hercules (рейс HKY767). На момент написания материала он пролетал над Румынией.

Ранее сегодня Fox News сообщал, что осужденного в России по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течение суток. Кого передадут Москве в рамках обмена, телеканал не уточнял.

Спустя несколько часов после сообщения Fox News из Москвы в Калининград вылетел самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Он приземлился в аэропорту Калининграда в 8:35 мск, а спустя полтора часа вылетел в Мурманск, где приземлился в 13:28 мск.

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре прошлого года президент Владимир Путин. В интервью Такеру Карлсону он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров».

Глава государства тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В этой стране к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили приговорен бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков.

О том, что именно Красикова могут включить в предстоящий обмен, сообщал со ссылкой на источники словенский телеканал N1. Также, по данным телеканала, в предстоящий обмен могут включить немца Рико Кригера, обвиненного в Белоруссии в теракте и приговоренного к расстрелу (30 июля Александр Лукашенко помиловал его), и осужденных в Словении за шпионаж супругов Людвига Гиша и Марию Майер (Артем Дульцев и Анна Дульцева).

На фоне слухов о предстоящем обмене адвокаты сразу нескольких заключенных в России ранее сообщили, что их подзащитных увезли из колоний и СИЗО: бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов), правозащитника Олега Орлова (внесен в реестр иноагентов), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК.

Член СПЧ Ева Меркачева предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний, где они отбывали наказание, может быть связано с их возможным «групповым обменом». В Кремле и посольстве США отказались от комментариев насчет возможного обмена. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что по этой теме у него нет никаких комментариев.