Из Калининграда вылетел самолет, который использовали для обмена Бута

Предстоящий обмен заключенными между Россией и США обсуждается уже несколько дней. Этим утром самолет, который использовался при обмене Бута, вылетел из Москвы в Калининград. Теперь он летит над Балтикой

Самолет Ан-148-100Е (Фото: Игорь Онучин / РИА Новости)

Самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, вылетел из Калининграда, следует из данных сервиса Flightradar24.

Ранее этим утром борт вылетел из московского аэропорта Внуково и приземлился в Калининграде в 8:35 мск. Согласно данным Flightradar24, в настоящее время самолет находится над Балтийским морем, следуя в сторону Санкт-Петербурга. Пункт его назначения не указан. О том, что именно этот самолет использовался при обмене Бута на Грайнер, писал Radaratlas.

Ранее сегодня Fox News сообщал, что осужденного в России по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течение суток. Кого передадут Москве в рамках обмена, телеканал не уточнял.

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре прошлого года президент Владимир Путин. В интервью Такеру Карлсону он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров».

Глава государства тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В этой стране к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили приговорен бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков.

О том, что именно Красикова могут включить в предстоящий обмен, сообщал со ссылкой на источники словенский телеканал N1. Также, по данным телеканала, в предстоящий обмен могут включить немца Рико Кригера, обвиненного в Белоруссии в теракте и приговоренного к расстрелу (30 июля Александр Лукашенко помиловал его), и осужденных в Словении за шпионаж супругов Людвига Гиша и Марию Майер (Артем Дульцев и Анна Дульцева).

На фоне слухов о предстоящем обмене адвокаты сразу нескольких заключенных в России ранее сообщили, что их подзащитных увезли из колоний и СИЗО: бывшего главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов), правозащитника Олега Орлова (внесен в реестр иноагентов), бывших глав штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочиленко, осужденных по разным статьям УК.

Член СПЧ Ева Меркачева предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний, где они отбывали наказание, может быть связано с их возможным «групповым обменом». В Кремле и посольстве США отказались от комментариев насчет возможного обмена.