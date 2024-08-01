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Политика ,  
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Fox News сообщил, что Гершковича вскоре освободят в рамках обмена

Осужденного в России по делу о госизмене журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течении суток, заявил в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер со ссылкой на данные корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффин.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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