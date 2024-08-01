Fox News сообщил, что Гершковича вскоре освободят в рамках обмена
Осужденного в России по делу о госизмене журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течении суток, заявил в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер со ссылкой на данные корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффин.
Материал дополняется.
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%
Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
США приостанавливают программу помощи Грузии
Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти
В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли
Подборка каналов РБК в Telegram