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Дело губернатора Фургала ,  
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СМИ узнали об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске

Несмотря на обеспокоенность митингами, Кремль не намерен применять силовой сценарий для их прекращения. Подобные действия могут вызвать еще более мощный политический кризис, убеждены собеседники Bloomberg
Фото: Евгений Переверзев / Reuters
Фото: Евгений Переверзев / Reuters

В администрации президента России обеспокоены митингами в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые проходят на Дальнем Востоке, однако там пока не планируют прибегать к разгону протестов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, вовлеченных в попытки Кремля «разрядить ситуацию».

По словам одного из собеседников агентства, подключение силовых структур к подавлению демонстраций может спровоцировать еще более мощный политический кризис.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства.

Новый митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Также митингующие выходили на улицы других дальневосточных городов. Они требуют провести открытый суд над экс-губернатором, который был арестован по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.

В Кремле неоднократно комментировали митинги в поддержку Фургала. В частности, на прошлой неделе Песков заявлял, что демонстрации служат «питательной почвой» для разного рода «квазиоппозиционеров и специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели». «В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем они [иностранцы] туда прилетели, — это да», — сказал он.

На Дальнем Востоке прошли акции в поддержку Фургала
Политика
Фото: teamnavalny_vl / Instagram

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При этом пресс-секретарь президента отмечал, что в Кремле не считают, что митинги проплачены командой Фургала или Западом. Кроме того, Песков заявлял, что полиция действует корректно в рамках протестных акций на Дальнем Востоке.

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Комментируя работу Михаила Дегтярева, который был назначен президентом Владимиром Путиным на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, Песков сказал, что он действует «весьма энергично». «Он активно работает, знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь», — отмечал пресс-секретарь.

Автор: Михаил Юшков
Теги: митинги, Хабаровск, Кремль, Сергей Фургал, Хабаровский край
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