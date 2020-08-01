СМИ узнали об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске

Несмотря на обеспокоенность митингами, Кремль не намерен применять силовой сценарий для их прекращения. Подобные действия могут вызвать еще более мощный политический кризис, убеждены собеседники Bloomberg

Фото: Евгений Переверзев / Reuters

В администрации президента России обеспокоены митингами в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые проходят на Дальнем Востоке, однако там пока не планируют прибегать к разгону протестов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, вовлеченных в попытки Кремля «разрядить ситуацию».

По словам одного из собеседников агентства, подключение силовых структур к подавлению демонстраций может спровоцировать еще более мощный политический кризис.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Также митингующие выходили на улицы других дальневосточных городов. Они требуют провести открытый суд над экс-губернатором, который был арестован по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.