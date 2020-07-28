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Дело губернатора Фургала ,  
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В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Полиция действует корректно на протестных акциях, проходящих в Хабаровском крае в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учетом специфики региона», — сказал он.

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Фото: Евгений Переверзев / Reuters

Протестные акции в поддержку Фургала продолжаются уже третью неделю.

Материал дополняется

Теги: Дмитрий Песков, Хабаровск, Сергей Фургал, митинги и акции
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